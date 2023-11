Gabinete de Javier Milei: Luis “Toto” Caputo será el ministro de Economía

Al aterrizar al Aeroparque confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía y resaltó la propuesta que realizó a los bancos.

El presidente electo Javier Milei regresó este miércoles a primera hora tras su viaje de dos días por Estados Unidos, donde mantuvo varias reuniones antes de su asunción el 10 de diciembre. Tras aterrizar en Aeroparque, confirmó que Luis Caputo será su ministro de Economía.

