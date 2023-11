Cambió el pronóstico y hoy vuelven las lluvias y las tormentas en Buenos Aires

Luego de varios días con buenas condiciones, se espera que este miércoles regresen las lluvias a la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se espera así una jornada con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada, cielo parcialmente nublado y chaparrones para la tarde y noche, junto con temperaturas que rondarán entre 21 y 26 grados. A qué hora llegan las lluvias hoy a Buenos Aires Según detalló el especializado sitio Meteored habría tormentas desde la 1 de la madrugada, y luego “lluvia moderada” hasta las 3. Tras un leve respiro, se espera otra vez tormentas a las 6, con un descanso entre las 7 y las 11 de la mañana, cuando volvería a largarse y se mantendría con “lluvia débil” hasta las 20 horas aproximadamente. Pronósticos hora por hora de las lluvias en Buenos Aires para este miércoles. Fuente: Meteored. Cómo sigue el pronóstico del tiempo en Buenos Aires y alrededores El jueves volvería el buen clima, con nubosidad variable en la madrugada y mañana y cielo despejado en la tarde y noche, acompañado por temperaturas que oscilarán entre 20 y 27 grados. El viernes podrían volver las lluvias, ya que hay pronóstico de tormentas fuertes en la madrugada y mañana, y aisladas en la tarde o noche, con 21 grados de mínima y 29 de máxima. El sábado, con cielo algo nublado durante todo el día, volvería a recomponerse el tiempo. La temperatura para el inicio del fin de semana se prevé entre 18 y 28 grados.

