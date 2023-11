Cascallares convocó a seguir trabajando muy fuerte en favor de los vecinos

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, encabezó un encuentro con fiscales, responsables de escuelas y militantes de Unión por la Patria (UP) durante el cual convocó a redoblar los esfuerzos trabajando para seguir mejorándole la calidad de vida a la gente. “Realizamos una emotiva reunión con compañeros y compañeras de Almirante Brown para agradecerles por todo lo realizado y a los efectos de seguir proyectando el trabajo que tenemos por delante en nuestro distrito”, indicó el jefe comunal electo. Durante el encuentro, que se realizó en el Sindicato Argentino de Obras Navales, sirvió también para realizar un balance de la elección del 19 de noviembre pasado en nuestro distrito donde Sergio Massa se impuso por 20 puntos a La Libertad Avanza. Allí, acompañado por el titular del Concejo Deliberante Nicolás Kawtuschenko, por integrantes del equipo municipal y por cientos de militantes de todas las localidades brownianas, Mariano Cascallares insistió en la necesidad de seguir trabajando muy fuerte en cada rincón de nuestro distrito. “Como siempre tenemos que seguir realizando el máximo esfuerzo para mejorarle la calidad de vida a nuestra gente dando respuestas desde un Estado Municipal Presente”, finalizó el intendente electo browniano.

