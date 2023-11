La izquierda advierte que enfrentará “en la calle” las “políticas reaccionarias” que impulse Milei

Dirigentes de izquierda afirmaron este domingo que la victoria de Javier Milei representa “la extrema derecha” al poder y aseguraron que ante las “políticas reaccionarias” que propuso el ahora presidente electo en su campaña ese sector “estará en la calle” defendiendo a los trabajadores. “A las fuerzas del cielo las enfrentaremos con la fuerza de la movilización en las calles”, expresó en sus redes la diputada y excandidata presidencial del Frente de Izquierda y los Trabajadores-Unidad (FIT-U), Myriam Bregman. “Ganó Milei, sumando casi la totalidad de votos de la derecha tradicional de Juntos por el Cambio y una muy alta proporción de (el gobernador de Córdoba, Juan) Schiaretti”, amplió Bregman. La diputada consideró que “con demagogia, ganaron parte del voto popular, contra un gobierno donde los ricos se enriquecieron y perdieron los que trabajan, producto del pacto con el FMI”. Agregó que Milei “llega sin gobernadores ni mayorías parlamentarias y con amplios sectores en contra de sus políticas y las de su vice (Victoria Villarruel), a las que siempre enfrentamos”, por lo cual advirtió “estaremos en la calle ante cada ataque, porque su libertad, es ‘la libertad de explotarte sin límites’, como le dije en el debate”. El diputado nacional del FIT-U Nicolás del Caño consideró que “la extrema derecha sumó el voto de Juntos por el Cambio y capitalizó el voto bronca contra un Gobierno que incumplió sus promesas y aplicó duros planes de ajuste para cumplir con el FMI” y auguró que “el de Milei será un mandato con contradicciones y muchas debilidades”. “Hay que prepararse para la pelea contra sus planes de ajuste y represión, con la inmensa fuerza social que tiene la clase trabajadora si se organiza, junto a las mujeres y la juventud combativa”, dijo en su mensaje en la red X. La diputada porteña electa Celeste Fierro llamó “a bancar en las calles, ni un paso atrás”, y aseguró que “este triunfo de la ultraderecha es la consecuencia del desastre del Gobierno del PJ que co-gobernó con el FMI y buscó siempre congraciarse con las corporaciones, nunca con lxs de abajo”. “Se va a encontrar con una fuerte resistencia y por lo tanto la lucha en las calles va a definir la situación en el próximo periodo”, auguró, y aseguró que “desde la izquierda, con el FIT-U, tenemos el desafío y la responsabilidad de fortalecer y mejorar todo lo hecho hasta ahora para poner en pie una alternativa política real de lxs trabajadorxs y el pueblo en el país”. El diputado nacional electo Christian Castillo aseguró que el triunfo de Milei se explica por “cuatro años de ajuste del gobierno del Frente de Todos, una manija dada por las dos coaliciones antes mayoritarias y la desmovilización de los sindicatos favorecieron el crecimiento del candidato ultra derechista”. Milei “no recibe un cheque en blanco y sus votantes populares se chocarán más temprano que tarde con la dura realidad de sus políticas reaccionarias. Estaremos en las calles para enfrentar cada uno de sus ataques”, dijo. El diputado porteño Gabriel Solano aseguró que “el responsable del triunfo de Milei es el Gobierno que ha llevado al pueblo a una situación de crisis insostenible. El gran derrotado es el peronismo, que ha gobernado para el FMI, agravando la pobreza, la indigencia y redistribuyendo de modo negativo la riqueza social”. “El triunfo electoral de Milei no le otorga automáticamente los recursos políticos para aplicar su rabioso programa antiobrero y represivo. Cuando quiera avanzar con la reforma laboral, la privatización de la salud y de la educación generará una fuerte reacción popular”, auguró Solano y llamó a los trabajadores a “hacer frente a un gobierno derechista, que como ya sucedió con Mauricio Macri tendrá la colaboración de sectores del peronismo”.

