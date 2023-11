El presidente Alberto Fernández recibe a Milei para iniciar la transición

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, recibirá este lunes a su electo sucesor, Javier Milei, en un reunión que se realizará en horario y lugar a definir, según informaron voceros de la Presidencia. Más temprano, el mandatario sotuvo que “el pueblo ha expresado su voluntad” al darle la victoria a Javier Milei y señaló que “confía” en que “mañana mismo” podrá empezar a trabajar en la transición con el mandatario electo de La Libertad Avanza (LLA). También agradeció a Sergio Massa y Agustín Rossi, que integraron la fórmula oficialista, por la campaña y el trabajo “realizado” y agregó: “Junto con la enorme fuerza de la militancia, su gran capacidad y amor por la patria han hecho que gran parte del país los haya acompañado“. “El pueblo ha expresado su voluntad. Millones de argentinas y argentinos concurrieron a votar y definieron el destino de la patria por los próximos 4 años”, sostuvo el Presidente en sus redes sociales, y añadió: “Soy un hombre de la democracia, y nada valoro más que el veredicto popular. Confío en que mañana mismo podamos empezar a trabajar con Milei para garantizar una transición ordenada”. Además, señaló que, por su parte, seguirá “trabajando para fortalecer la democracia y las instituciones de la república, en unidad con todos los sectores que integran el movimiento nacional que siempre luchará por una patria justa, libre y soberana”. El candidato de La Libertad Avanza fue electo este domingo presidente para el período 2023-2027, tras obtener en la segunda vuelta de las elecciones el 55,69 por ciento de los votos (14.476.462 sufragios) contra el 44,30 por ciento obtenido por el postulante de Unión por la Patria, Sergio Massa (11.516.142 votos). En su discurso post electoral, Massa dijo que, “desde mañana (lunes), la responsabilidad y la tarea de dar certezas y transmitir garantías sobre el funcionamiento político, social y económico de Argentina es responsabilidad del presidente electo”, y añadió: “Esperamos que así lo haga”. En cuanto al rol que tendrá Massa desde el Palacio de Hacienda, como también el presidente Alberto Fernández desde la Casa Rosada, el ministro y candidato buscó transmitir a los argentinos que “no tengan ni dudas ni incertidumbre” respecto del funcionamiento del país en estas semanas de transición hacia el 10 de diciembre, cuando Javier Milei asumirá su mandato. Por su parte, el libertario dijo en su discurso que “mañana desde la primera hora de la mañana” se pondrá “a trabajar para que el 10 de diciembre podamos traer las soluciones que los argentinos necesitan”.

