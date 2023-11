El municipio y la UNAB abrieron en Burzaco una nueva sede del programa “La Universidad en tu localidad”

El intendente electo de Almirante Brown, Mariano Cascallares, participó de la inauguración de una nueva sede del programa “La Universidad en tu localidad” que funcionará en la delegación municipal de Burzaco, donde se brindarán cursos abiertos a toda la comunidad. La iniciativa articulada entre la Universidad Nacional Guillermo Brown y el Municipio tiene como objetivo acercar a la comunidad las propuestas académicas de la Alta Casa de Estudios a través de nuevos espacios de formación. La presentación del programa se realizó en el edificio, ubicado en la intersección de las calles Roca y 9 de Julio, y estuvo encabezado por el vicerrector de la Universidad Nacional Guillermo Brown, Facundo Nejamkis, y contó con la presencia del secretario de Extensión Universitaria, Ignacio Jawtuschenko, entre otras autoridades académicas. En la ocasión, Cascallares no solo subrayó la importancia de seguir sumando herramientas de formación para la comunidad, sino hizo hincapié en el trabajo articulado entre la UNAB y el Municipio. En ese marco, indicó: “Nos comprometemos a defender la universidad gratuita, porque es la única posibilidad que tenemos de generar oportunidades e igualdad para toda nuestra gente”. “La Universidad en tu localidad” reúne múltiples propuestas para adultos mayores, un ciclo de formación para el trabajo, y una amplia oferta de cursos y talleres gratuitos abiertos a toda la comunidad. La sede de Burzaco se suma a la que funciona en la delegación municipal de José Mármol desde marzo de este año, dónde más de mil personas se han capacitado en diferentes áreas. Actualmente en la nueva sede se ofrecen los talleres; Finanzas personales y Comunicación para emprendimientos, los cuales arrancan esta semana y ya cuentan con más de 70 inscriptos. Para realizar consultas o más información escribir a extension.burzaco@unab.edu. ar Participaron también de la jornada, la subsecretaria de Educación local, Paula Falcón, y la delegada Municipal de Burzaco, Andrea Capasso, entre otros integrantes del equipo municipal.

Both comments and pings are currently closed.