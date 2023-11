El municipio avanza con la instalación de quince puentes peatonales sobre arroyos de Brown

El Municipio de Almirante Brown anunció que, a partir del trabajo articulado con la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, avanza con la colocación de quince nuevos puentes peatonales sobre los arroyos en distintos rincones del distrito para potenciar la transitabilidad y circulación a pie en los barrios. Uno de ellos fue colocado en los últimos días en la localidad de Rafael Calzada, específicamente sobre el arroyo San Francisco en la intersección de las calles San Javier y Vivaldi, con el objetivo de generar conexión de un extremo al otro para facilitar el cruce peatonal con todas las medidas de seguridad correspondientes. Con esa misma premisa, los restantes se colocarán en su gran mayoría sobre el arroyo San Francisco, en Claypole y Calzada, especialmente en el barrio San Jerónimo, y también sobre el Arroyo del Rey, en Burzaco y Malvinas Argentinas. Según se informó oficialmente, se instalarán también puentes con estas características en la localidad de San José, específicamente en la zona del zanjón La Tijereta. Se trata de 15 puentes peatonales reforzados de acero galvanizado con baranda de seguridad, los cuales tienen una longitud de 12 metros y que fueron fabricados por la empresa Tandanor. “Seguimos sumando infraestructura para Almirante Brown. En este caso, gracias al trabajo articulado con la SISU del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, estamos instalando estos puentes encima de distintos arroyos para mejorar la transitabilidad de nuestros vecinos y vecinas, además de incorporar mayor seguridad”, explicó Mariano Cascallares. En esa línea, el recientemente intendente electo subrayó, además, la importancia de seguir “urbanizando con obras los barrios del distrito para generar una mejor calidad de vida para nuestra gente”.

