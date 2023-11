Ejes temáticos, réplicas y cruces cara a cara: cómo será el debate presidencial

Los candidatos Sergio Massa (Unión por la Patria) y Javier Milei (La Libertad Avanza) protagonizarán este domingo el último debate presidencial antes del balotaje del próximo domingo. La cita será a partir de las 21 en el Salón de Actos de la sede porteña de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Será la tercera vez que Massa y Milei compitan cara a cara frente a la audiencia, en un debate que podrá verse en cualquiera de los canales o plataformas que hayan solicitado disponer de la señal, tras aceptar el protocolo de transmisión con la Cámara Nacional Electoral (CNE), la autoridad de aplicación. Último debate presidencial: cuáles son los ejes temáticos Los candidatos de Unión por la Patria y La Libertad Avanza deberán explicar cuáles serán sus políticas centrales -en caso de acceder al Gobierno- en torno a seis ejes: Economía; Relaciones de Argentina con el mundo; Educación y Salud; Producción y Trabajo; Seguridad y Derechos Humanos y Convivencia Democrática. La dinámica del debate de este domingo -acordada por las fuerzas políticas que compiten- tendrá similitudes con los cruces anteriores, realizados el 1 de octubre en Santiago del Estero y el 8 de ese mes en la Facultad de Derecho de la UBA, aunque ahora, al ser sólo dos candidatos, cada uno tendrá mayor tiempo de exposición. ADEMÁS: La Federación de Iglesias Evangélicas expresó su postura de cara al balotaje Está previsto un minuto inicial para que cada postulante realice una presentación y, luego, un total de 12 minutos (seis para cada uno), en el que los candidatos podrán administrar el tiempo a su gusto para referirse a los seis ejes temáticos. Según el sorteo realizado días atrás, el primero en presentarse será Massa y luego Milei. A fin de generar más interacción entre los protagonistas, se definió que el debate será a micrófono abierto, con lo que se permitirán cuestionamientos y cruces en cada tema. El tiempo de cada intervención se descontará de los seis minutos de los que disponen los candidatos por bloque. Desde las 21, Sergio Massa y Javier Milei protagonizarán este domingo el último debate antes del balotaje. Anoche, la CNE informó que “no se encuentra prevista ninguna aclaratoria respecto del Reglamento” del debate de candidatos presidenciales, al entender que no resulta “necesaria en atención a encontrarse claros sus términos”, y recordó que “no está prevista la interrupción” entre los postulantes cuando tengan el uso de la palabra. Los candidatos presidenciales también podrán replicar afirmaciones y mirarse cara a cara, sin tener que conservar su ubicación en el atril. Habrá un espacio delimitado sobre el escenario en el que cada uno podrá moverse para evitar problemas con los planos de las cámaras. ADEMÁS: Alfredo Casero contra Massa, los radicales y “los del campo” Para la disputa televisiva del domingo, la CNE estableció que Massa y Milei no podrán leer apuntes ni disponer de “ayuda memoria” en sus respectivos atriles. Los moderadores del tercer debate presidencial serán los periodistas Luciana Geuna (Canal 13), Antonio Laje (América), Pablo Vigna (TV Pública) y Érica Fontana (Telefe).

