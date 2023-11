Massa: “Sólo a aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos”

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, señaló este lunes que “cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos, no hay tos ni ruido” que puedan molestar. “Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos, a mí no me molesta”, sostuvo Massa en San Vicente, en referencia a las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien dijo que le incomodó la tos del público durante el debate de la noche del domingo.

Both comments and pings are currently closed.