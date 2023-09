Cascallares acompaño a alumnos de Brown que participaron de un triatlon en el polideportivo

Mariano Cascallares y Juan Fabiani acompañaron a estudiantes de quinto grado que participaron del Triatlón de Primaria en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia. La actividad se llevó adelante durante dos jornadas en el espacio ubicado en 25 de Mayo y Quiroga y contó con la participación de alumnos y alumnas de las 83 escuelas primarias de gestión estatal de nuestro distrito. Durante la jornada, los chicos y chicas practicaron distintos deportes como lanzamiento, velocidad y salto en largo, tres postas que se fueron alternando a lo largo de toda la competencia. “Desde Almirante Brown nos llena de orgullo llevar adelante distintas iniciativas vinculadas al deporte y a la educación, dos ejes trascendentales para la formación de nuestras juventudes. En este caso, acompañando a chicos y chicas de un triatlón en nuestro Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia”, remarcó Mariano Cascallares. Dijeron presente también el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director General de Deportes, Juan Crupi, y el coordinador de Promoción y Eventos Deportivos, Pablo Bonacina, además de inspectores e inspectoras, entre otras autoridades

