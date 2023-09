Brown cumple 150º años con los shows de David Lebon, Estelares y Las Pastillas del Abuelo

Almirante Brown celebra su 150° aniversario a pura música con importantes shows musicales durante este fin de semana de la mano de David Lebón, Estelares y Las Pastillas del Abuelo, además de un show de mapping que iluminará todo el frente del Palacio Municipal con imágenes históricas del distrito. Las actividades comenzarán el sábado 30 de septiembre, a las 10:30 horas en la Plaza Brown con el acto formal que será encabezado por Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani. En caso de lluvia, esta iniciativa se trasladará a la Casa de la Cultura de Adrogué. “Estamos muy felices de llevar adelante los festejos por los 150 años de nuestro querido partido de Almirante Brown, con una agenda repleta de actividades y con shows musicales de lujo, todo en la Plaza Brown, con entrada libre y gratuita, para disfrutar con amigos y en familia”, subrayó Mariano Cascallares. Durante todo sábado habrá en Plaza Brown ferias artesanales, puestos de gastronomía y un escenario principal que recibirá a la música con los shows de Krocs (15hs), Alejandro Maldonado (16hs), Dúo Suburbio (17hs), Reot (18hs), Los Juacos (19hs) y un cierre de lujo a cargo de Las Pastillas del Abuelo, desde las 21:30 horas. Además, previo al show de las Pastillas del Abuelo, desde las 21 horas se realizará un espectáculo de mapping en la fachada del edificio del Palacio Municipal, donde se proyectarán animaciones conmemorativas en 3D y 4D por los 150 años del partido de Almirante Brown. En este sentido, a través de las proyecciones se contarán las transformaciones suscitadas en dicho edificio desde 1872 hasta la actualidad, en el partido, y también imágenes de las personalidades más destacadas y de la historia browniana. Finalmente, similar será la jornada del domingo 1° de octubre que contará con importantes actividades durante todo el día y concluirá con los shows de Dos en la Ciudad, desde las 18 horas; David Lebón, a partir de las 19, y con Estelares, a las 20.30 horas. —————————————————————————————-

