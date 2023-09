Atención: el Gobierno anuncia un bono para trabajadores en negro

El ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, presentarán este martes una serie de anuncios de impacto en la economía destinado a 3 millones de trabajadores informales. Se trata de un refuerzo de ingresos dirigido a los trabajadores informales, uno de los sectores más relegados y castigados por el efecto negativo de la inflación y la devaluación, según adelantó C5N. y la devaluación, según adelantó C5N. La conferencia estaba prevista para este lunes a las 19, encabezada por Massa y Raverta, pero finalmente pospuso para este martes a las 13 horas por “razones de agenda”, según informaron en Ámbito.com. Allí, se brindarán detalles sobre las nuevas medidas para trabajadores informales. Desde Economía no se informó el monto del bono, aunque se estima que rondará los $50.000 para equipararlo al que recibieron las trabajadoras de casas particulares registradas y los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo. Se trata de un universo de personas que no fueron alcanzadas por las anteriores medidas que anunció el Gobierno. La semana pasada, Massa adelantó en C5N los lineamientos de las próximas medidas económicas a implementare hizo referencias a propuestas para “tratar de ayudar” a los trabajadores informales, para “enfrentar la situación que representó la devaluación que el FMI le impuso a la Argentina”. “A ellos los tenemos que ayudar” y por eso “estamos trabajando en alguna medida” que aún no está del todo definida pero que “en los próximos días la vamos a resolver”, adelantó el ministro.

