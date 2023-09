Massa, Katopodis, Cascallares y Fabinia inauguraron el parque Don Orione y la avenida Capitan Olivera

En una histórica jornada, el ministro de Economía Sergio Massa y su par de Obras Públicas Gabriel Katopodis, inauguraron junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el Parque Don Orione y la avenida Capitán Olivera en la localidad de Glew. Las actividades se iniciaron en la localidad de San Francisco de Asís donde las autoridades inauguraron formalmente las obras del nuevo Parque Don Orione de ocho hectáreas. Se trata del primer espacio público construido por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación en el marco del programa Parque Argentinos. El Parque Don Orione posee ocho hectáreas con un anfiteatro natural, una glorieta, áreas de descanso, zonas de juegos infantiles, módulos sanitarios, equipamiento, forestación, parquización y luces con tecnología Led en todo el predio. Desde allí Sergio Massa, Gabriel Katopodis, Mariano Cascallares y Juan Fabiani se dirigieron a Glew para inaugurar la avenida Capitán Olivera, de cinci kilómetros de extensión, en el límite con Guernica en el Partido de Presidente Perón. El acto oficial también contó con la presencia de la intendenta Blanca Cantero, del titular de Trenes Argentinos Infraestructura, Martín Marinucci, y del dirigente sindical Carlos Acuña. La actividad se llevó adelante en la intersección de Capitán Olivera y Almonacid, en la localidad de Glew, donde las autoridades realizaron el tradicional corte de cintas en esta importante obra que conecta a Espora con Hipólito Yrigoyen. Este histórico avance permite una conexión este-oeste y une las dos arterias principales de los municipios de Almirante Brown y Presidente Perón: las avenidas Hipólito Yrigoyen y Espora. De esta manera, la nueva traza permite conectar áreas que antes eran inaccesibles y posibilita, incluso, el desarrollo de nuevos ramales y recorridos de colectivos. “Estamos muy felices porque esta megaobra de pavimentación en una arteria clave como es la avenida Capitán Olivera hoy, ya es una realidad. Se trata de un avance histórico que genera conectividad y potencia la transitabilidad este-oeste en Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares. Destacó, en esta línea, que “la obra fue posible gracias al apoyo constante del Gobierno Nacional, del Ministerio de Obras Públicas de la Nación con Gabriel Katopodis y todo su equipo, y también por el trabajo mancomunado con el municipio de Presidente Perón”. En total se pavimentaron 51.508 metros cuadrados con hormigón en beneficio de más de 10.000 vecinos, nuevas veredas de hormigón peinado, bicisendas, rampas para personas con discapacidad, saneamiento hidráulico en toda la traza y también luminarias con tecnología LED. A modo de celebración, la jornada incluyó la presencia de la feria de emprendedores productivos “Manos de Brown” ofreciendo productos textiles, macetas, blanquerías, velas y juegos, entre otros, además de una feria de la Federación Nacional de Cooperativas (FUNCAT) y shows artísticos, de la mano de los grupos Bachicha, Ventepaka, Los Nadal y Elegi2. Por parte del Municipio de Almirante Brown estuvo también presente durante la jornada el delegado de Glew, Guillermo Antoniani, junto al gabinete comunal.

