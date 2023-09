Cascallares, Maggiotti y Fabiani inauguraron en Glew un complejo de viviendas para la tercera edad

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, inauguró junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el complejo habitacional para adultos mayores perteneciente al programa “Casa Propia-Casa Activa” en el barrio Santa Ana de Glew. Se trata de una iniciativa concretada a partir de la articulación entre la mencionada cartera nacional, el PAMI y el Municipio de Almirante Brown. “Trabajando junto a la Nación inauguramos con mucha alegría este complejo destinado a nuestros adultos y adultas mayores que incluye un sector de viviendas y áreas comunes junto con un Centro de Día con atención primaria de la salud y terapéutica que cuenta con pileta climatizada y sectores para el esparcimiento”, remarcó Mariano Cascallares luego del corte de cintas. Se trata de una iniciativa pensada para las personas mayores de 60 años con viviendas destinadas a beneficiarios del PAMI que no tengan casa propia, las cuales son entregadas por comodato. El complejo se encuentra sobre la calle Mazzini entre Tapín y Presidente Castillo del mencionado barrio de Glew. En esta oportunidad se entregaron las primeras 14 viviendas de un total de 32 para adultos mayores de nuestro distrito. Esta megaobra de espacio convivencial cuenta también con un Centro de Día PAMI, un salón de usos múltiples, biblioteca, lavadero, quinchos, una pileta de 20 por 4 metros cubierta y climatizada, un invernadero con huerta, espacios colectivos, consultorios y estacionamiento, entre muchos servicios más. Este importante programa tiene como objetivo promover el desarrollo humano de las personas desde una mirada más solidaria, colaborativa e innovadora en términos humanitarios, promoviendo un espíritu cooperativo que los ayude a desarrollarse en sociedad, a reforzar el sentido de pertenencia e ir hacia un modelo de atención y cuidado más comunitario. Finalmente, todo el espacio cuenta con iluminación exterior mediante columnas de alumbrado público e iluminación para fachada mediante reflectores con tecnología LED, además de trabajos de parquización con bancos y cestos de residuos. Participaron también de la inauguración la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; su par de Obras Públicas, Fernando Lorenzo; y el delegado de la localidad de Glew, Guillermo Antonioni.

