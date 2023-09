José C. Paz: un preso escapó de un hospital usando una sábana como soga

La Policía bonaerense busca desde esta semana a un preso de 33 años que se escapó del Hospital Mercante, en José C. Paz, donde estaba internado por tuberculosis aunque seguía detenido por “robo calificado”. Para fugarse, el hombre ató una sábana anudada a un radiador y la usó como soga para descolgarse de la ventana. La foto final es de película: la sábana blanca quedó atada al radiador y los nudos del género que sostuvieron al hombre de 33 años hasta que logró lanzarse por la ventana del hospital ubicado en René Favaloro 4750, en José C. Paz, informó el sitio Infocielo. El hombre había sido detenido el 11 de agosto pasado y está acusado de “robo calificado”, pero como recibió una herida de bala tuvo que ser internado. Mientras se recuperaba de la lesión se le diagnosticó tuberculosis, por lo que quedó aislado en la habitación 41 del Sector C del hospital. De esa habitación fue que se eludió en las últimas horas con la ayuda de una sábana de su cama. Al estar aislado por su diagnóstico nadie se percató de lo que hacía hasta que alguien reparó en la escena.

