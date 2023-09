Curso de socorrismo gratuito organizado por la Unab y Causa Común

El Municipio de Almirante Brown informó que este miércoles 20 de septiembre se llevará adelante la segunda edición del Curso de Socorrismo gratuito y abierto a la comunidad “3, 2, 1… Salvar Vidas”. El taller, que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Adrogué, ubicada en Esteban Adrogué N° 1224, a partir de las 17.30 horas, es organizado a través del programa municipal “Causa Común” y la Universidad Nacional Guillermo Brown en el marco del plan de Extensión en líneas de enfermería que promueve la Alta Casa de Estudios. Para participar los interesados (mayores de 18 años) deberán ingresar y completar el formulario correspondiente en el siguiente link https://forms.gle/x28qk8LyCN8ADH41A “Conocer las técnicas de primeros auxilios es un factor esencial en la asistencia inicial a las personas hasta la llegada del personal de salud especializado. Por ello, la concientización y promoción de dicho aprendizaje, desde una actitud solidaria y voluntaria, ayuda a actuar ante una situación que requiere atención inmediata”, sostuvo Mariano Cascallares. Vale señalar, que las y los vecinos podrán capacitarse en socorrismo, primeros auxilios, además en reanimación cardiopulmonar RCP+ DEA y prevención de accidentes. Dicha capacitación es certificada. En el mes del 150 aniversario del distrito, esta segunda edición del curso cuenta con contenidos complementarios. En este sentido, se capacitará sobre la nueva aplicación de celulares “Brown Previene”, una moderna herramienta que centraliza en un solo lugar varios servicios esenciales para alertar sobre cualquier emergencia o inconveniente en la vía pública, y además respecto del funcionamiento del 107 AB. Cabe recordar, que la primera edición del taller llevado adelante el pasado mes agosto, contó con más de 350 asistentes.

