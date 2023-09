Cascallares y Fabiani celebraron el “Día del Jubilado” con más de mil adultos mayores

En el marco del Día del Jubilado y la Jubilada, Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron un distendido encuentro con más de mil adultos mayores de Almirante Brown pertenecientes a 49 centros de jubilados, en el Polideportivo de Ministro Rivadavia, el cual incluyó diversas actividades y shows musicales. La jornada arrancó con un desayuno en el mencionado espacio ubicado en el cruce de las calles 25 de Mayo y Quiroga, continuó con bailes, actividades y show musicales, y posteriormente con un almuerzo. En este marco, Cascallares dialogó con los adultos mayores pertenecientes a centros jubilados de todas las localidades y luego disfrutaron de un show cultural a cargo de la “Banda Juárez”. “Siempre es una alegría compartir encuentros con nuestros adultos y adultas mayores de más experiencia, quienes nos contagian de energía y también de sabiduría, de esas ganas de disfrutar la vida”, remarcó Mariano Cascallares. En esa línea, subrayó la importancia de “encontrarse, compartir, distenderse y también divertirse”. “Por eso, siempre como cada año en este día, y también en muchas otras oportunidades durante el año, buscamos la excusa para estar juntos y compartir una hermosa jornada. Gracias por toda la fuerza que nos dan y sigamos trabajando juntos”, agregó. Los vecinos y vecinas que dijeron presente pertenecen a los grupos de Plaza PAMI de Calzada, Claypole, Gendarmería y Glew, y de los centros de jubilados; Rincón de los Abuelos, Una Esperanza y Esmeralda (Claypole); Mármol T.M, Integración y Cultura Omar Bera, Los Pioneros del Ayer y José Mármol (José Mármol); y de Burzaco T.T, La Cumbre, Stella Maris, Dulces Encuentros, Kaiken, Escobar, Malvinas Burzaco, La Lucy y 7 de Agosto (Burzaco). También de Unión, Progreso y Prosperidad, Jorge Newbery, La Esperanza, Vida Feliz, Realizando Sueños y Nuestra Sabiduría (Longchamps); Amigos de Adrogué, Municipales y Barrio Vattuone (Adrogué); 1ro de Noviembre, Crepúsculo de Vida, Santa Catalina y Sol de Agosto (Solano); y 15 de Julio, Abuelos S.F. San Martín, Nuestras Malvinas, La Tablada, El Progreso- la Gloria y 10 de Septiembre (San José). Estuvieron, además, disfrutando de la jornada adultos y adultas mayores pertenecientes a los centros: Los Pioneros del Ayer (Rafael Calzada); Loma Verde (Malvinas Argentinas); Nuevo Milenio, 8 de Abril, Amigos del 90 y Nuevo Renacer (Don Orione), y de Parque Roma, Ciudad Glew, Glew Vive y Los Álamos (Glew). Finalmente, por parte del Municipio browniano dijeron presente la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; la directora General de Políticas Sectoriales y Territoriales, Fernanda Viggiani; la coordinadora General de Adultos y Adultas Mayores, Matilde Maciel; el coordinador de Deportes para Adultos Mayores, Pablo Varas; y el presidente de Adultos y Adultas Mayores, Carmelo Pernicone.

