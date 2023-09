Una delegación record de 340 deportistas brownianos partió a la final de los juegos bonaerenses

Cientos de deportistas brownianos se dieron cita anoche junto a sus familiares y amigos en el Polideportivo Municipal de Ministro Rivadavia en lo que constituyó la partida oficial de la delegación récord de 340 participantes de nuestro distrito que desde hoy serán protagonistas de la Final de los Juegos Bonaerenses 2023 en la ciudad de Mar del Plata. Las y los deportistas fueron acompañados en la despedida por Mariano Cascallares, Juan Fabiani, el secretario de Cultura del Municipio browniano, Juan Manuel Pereira Benítez, y el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa, quienes les transmitieron todo el apoyo del pueblo browniano. “Queremos felicitar a las y los deportistas brownianos por el esfuerzo que realizan para representar a nuestro querido distrito que está cumpliendo 150 años de vida. Seguimos cumpliendo con nuestro compromiso de apoyar al deporte y a nuestros deportistas”, indicó Mariano Cascallares. La competencia en la ciudad de Mar del Plata se iniciará hoy viernes desde las 19 horas. Por ello la delegación browniana ya se encuentra en “La Feliz” preparándose para el gran debut. El desafío es superar las 38 medallas obtenidas en la edición 2022 de los tradicionales Juegos Bonaerenses. Las disciplinas en las que participarán desde esta jornada las y los deportistas brownianos son: Atletismo (convencional y adaptado); Natación (convencional y trasplantado); Ajedrez; Rugby (masculino y femenino); Tae Kwon Do (WTF); Hockey (femenino); LOL; Tenis de Mesa; Patín; Básquet en Silla de Rueda; Judo, Tenis, Futsal (femenino); Boccia; Goalball y Gimnasia Artística. En los últimos años el deporte viene experimentando un fuerte crecimiento en Almirante Brown de la mano de políticas públicas que promueven la participación y la superación sumando actividades, nuevas disciplinas y especialmente más y más infraestructura deportiva.

