Massa anunció un programa de devolución de IVA sobre artículos de la Canasta Básica

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación desde el lunes y hasta el 31 de diciembre de un programa de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las compras de artículos de la canasta básica con tarjeta de débito, como parte de las medidas adoptadas para morigerar el impacto de la devaluación de mediados de agosto. La medida anunciada mediante un mensaje transmitido, precisó que la medida con un tope de devolución de $18.000 mensuales alcanza a trabajadores que cobran salarios hasta $708.000, para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), para 2,3 millones de monotributistas que no perciben otro ingreso y para 440.000 empleadas domésticas. Las medidas tendrán vigencia desde el lunes hasta el 31 de diciembre, pero en breve el Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de ley para que este beneficio se extienda a 2024 por un monto de hasta $23.000 mensuales. Foto: Prensa. Cómo se instrumentará El jefe del Palacio de Hacienda explicó que instruyó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) “para que establezca de manera sistémica, es decir, de manera automática, por resolución, un beneficio muy importante para millones de argentinos” que se denominará programa Compre sin IVA. Massa indicó que se trata de “un programa de devolución del IVA, del 21% del IVA, del total de la canasta básica de Argentina, para los 9 millones de trabajadores y trabajadoras que en la Argentina cobran salarios de hasta 708 mil pesos”. El responsable de la cartera económica aclaró que al mismo tiempo continuará “la devolución a los 7 millones de jubilados y pensionados del Sistema de Seguridad Social de la República Argentina”. “Hemos incorporado al beneficio -agregó- a los 2,3 millones de monotributistas que no tienen otro ingreso, es decir, que son monotributistas puros, no importa la categoría de su aporte, también a este beneficio. Y hemos consolidado a la Asignación Universal por Hijo como parte de los beneficiarios de este programa. Asimismo, las 440 mil trabajadoras y trabajadores de casas particulares también van a estar incluidos en este beneficio”. En términos de plata cada trabajador y jubilado va a tener a lo largo del mes, o en un solo día, o en las distintas compras que realice, una devolución a las 48 horas que se acreditará automáticamente en concepto de la devolución del IVA sobre los productos de la canasta básica. ENVIARÁN AL CONGRESO UN PROYECTO PARA QUE DEVOLUCIÓN DE IVA QUEDE ESTABLECIDA POR LEY La iniciativa se denomina “Compre sin IVA” y será remitida el lunes al recinto legislativo con el objetivo de que rija a partir del año que viene, según confirmaron fuentes oficiales. Mientras tanto, desde el próximo lunes y hasta el 31 de diciembre tendrá vigencia la devolución del IVA por hasta .800 por mes que anunció esta tarde el jefe del Palacio de Hacienda. El proyecto que será enviado al Congreso plantea una devolución de hasta un 21% del monto de las operaciones de compra, pero con un tope equivalente al 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) para 4 integrantes. A precios actuales, da un reintegro de $ 23.000 mensuales por beneficiario. El beneficio sería principalmente para compras en alimentos, carnes, frutas, verduras, lácteos y productos de higiene personal. De manera similar a lo anunciado por Massa, la ley contempla que la iniciativa incluya a jubilados y pensionados; beneficiarios de Asignación Universal por Hijo (AUH); monotributistas de todas las categorías (sólo los puros, es decir los que no tienen otros ingresos). Asimismo, percibirán el reintegro los empleados en relación de dependencia con ingresos de hasta 6 salarios mínimos, vitales y móviles (SMVM) y los trabajadores del Régimen del Personal de Casas Particulares. En conjunto, es un universo de más de 21.640.000 ciudadanos. El ministro exhortó a todos los comercios del país a fomentar el sistema y les pidió “que utilicen la venta formal para no robarle el beneficio de la devolución del IVA a la gente. Y a los trabajadores, monotributistas, beneficiarios de la Asignación Universal, jubilados y pensionados que usen su tarjeta de débito porque esto les devuelve poder de compra sin tener que hacer ningún trámite”. “Lo más importante -puntualizó- es que sigamos trabajando para recuperar el ingreso de los argentinos que es la mejor forma de hacer fuerte nuestro mercado interno y seguirle dando trabajo a nuestros comercios y a nuestras Pymes”. El jefe del Palacio de Hacienda explicó que este programa denominado “Compre sin IVA” formaba parte de un conjunto de medidas destinadas a mitigar los efectos de la devaluación del 20% impuesta por el Fondo Monetario Internacional. En este sentido, Massa detalló que “ya hace 15 días tomamos una serie de medidas que tenían por objetivo compensar y paliar el daño que de alguna manera generaban este tipo de situaciones de cambio de precios en el bolsillo de los argentinos y las argentinas”. Foto: Prensa. En ese sentido, se decidió armar un conjunto de medidas de rebaja impositiva para las Pymes que representa un 6 y medio del total de la presión tributaria y que ya está a disposición de las Pymes argentinas. También se puso marcha una suma fija para trabajadores y trabajadoras del sector público, se incrementó el bono a jubilados y pensionados, así como también a los beneficiarios de programas sociales y beneficiarios de los programas de pensiones, como es el caso de las personas con discapacidad o las mamás de más de 7 hijos. Además, se impulsó una serie de modificaciones, tal vez la más contundente conocida el día lunes, de reducirle a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas el impuesto a las ganancias y eliminarlo a partir del mes de octubre, pero además enviar una ley al Congreso. Ese conjunto de medidas, aseguró Massa, permitió, “empezar a trabajar en el ritmo de recuperación del ingreso en la Argentina, que es el sentido sostenido a recorrer no solamente en el próximo trimestre, sino en los próximos 4 años”. CGT CELEBRÓ LA DEVOLUCIÓN DEL IVA El Consejo Directivo de la Central obrera destacó que la “política de devolución del IVA para trabajadores, jubilados y monotributistas que impactará en el bolsillo de millones de argentinos y argentinas”. “Esta medida forma parte de los beneficios que esta central obrera tuvo oportunidad de plantear en el marco de la reunión mantenida el lunes pasado en el propio Ministerio. 