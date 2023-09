Cascallares y Fabiani reconocieron a trabajadores vecinales brownianas

Mariano Cascallares y Juan Fabiani compartieron un encuentro con trabajadoras vecinales de Almirante Brown de más de 60 años de edad y que cumplieron 25 años de trabajo voluntario en el marco del programa “Más Vida”. La jornada tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura y contó con la presencia de la subsecretaria de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Juliana Petreigne; la vicepresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Mailén Vélez, y la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos de Almirante Brown, Bárbara Miñán. En la ocasión, Cascallares agradeció a las trabajadoras sociales presentes no sólo por el trabajo voluntario y la lucha durante tantos años en los barrios de nuestro distrito, sino también por el enorme compromiso con los vecinos y vecinas. “Es muy importante poder reconocer a todas las trabajadoras sociales, además de acompañarlas y potenciar su tarea para llegar cada vez a más brownianos”, sostuvo Mariano Cascallares. Durante la jornada, las trabajadoras sociales recibieron la resolución que certifica su acceso a un reconocimiento. Además, se les entregó un diploma y un presente. También, compartieron un desayuno con las autoridades presentes. Para acceder al beneficio las manzaneras deben tener 20 años de trabajo como tal y más de 60 de edad. En Almirante Brown, todas las mujeres beneficiadas superan los 75 años de vida y algunas de ellas aún continúan con la tarea social gratuita. También formaron parte de la jornada el director de Acceso a la Seguridad Alimentaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Nicolás Cuello, y la directora de Seguridad Social del Municipio, Sonia Aguilar, entre otros.

Both comments and pings are currently closed.