Articulación entre municipio y Parque industrial: suman base del 107 AB y un playón para camiones

En el marco del Día de la Industria, Mariano Cascallares visitó el Sector Industrial Planificado de Almirante Brown (SIPAB) y allí supervisó junto a su titular, Hernan Pereyra, y al presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Miguel Rodríguez, los avances de la construcción del nuevo Playón de Estacionamiento para Camiones del Parque Industrial. Esta importante obra, que permitirá descongestionar y agilizar el tránsito vehicular pesado en el SIPAB y ofrecerles más servicios a quienes se dedican al transporte de mercadería, es fruto del trabajo articulado entre el Municipio browniano y el Parque Industrial de Burzaco. En la misma jornada, las autoridades comunales y del SIPAB firmaron un convenio para la instalación de una nueva Base Operativa del Servicio de Emergencias Médicas “107 AB” destinada a la atención de las trabajadoras y los trabajadores del Sector Industrial Planificado local. De ese modo, a través de su Secretaría de Salud, la Comuna browniana continúan profundizando el proceso de descentralización del servicio “107 AB” como una forma de acercar este servicio y acortar los tiempos de respuesta ante las emergencias. En la oportunidad, Mariano Cascallares ratificó la decisión de “seguir trabajando muy fuerte articulando acciones concretas entre el Municipio y el Parque Industrial. El desafío es que en nuestro querido distrito haya cada vez más producción, más trabajo y más servicios”, indicó. Participaron de la jornada el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; el secretario municipal de Producción y Formación Profesional, Federico Sassone; y la titular de la Comisión del Parque Industrial del Honorable Concejo Deliberante, Cristina Vilotta.

