El 7 y 8 de Septiembre llega el Séptimo Congreso de Educación de Brown

El Municipio de Almirante Brown llevará adelante este jueves 7 y viernes 8 de septiembre el Séptimo Congreso de Educación browniano con el objetivo de potenciar un ámbito de formación con rigor y excelencia académica que favorezca y estimule la participación de directivos, docentes e integrantes de la comunidad educativa de nuestro distrito. La jornada inaugural se realizará en la Iglesia Cristo para Todos, situada en Bouchard N°1020, este jueves desde las 9 de la mañana y luego las diferentes actividades tendrán como principal sede la Casa de la Cultura de Adrogué. En este sentido, durante ambos días se llevarán adelante charlas y debates por parte de académicos de primer nivel para analizar y compartir propuestas pedagógico-didácticas para los distintos niveles de la educación formal con el objetivo de enriquecer las prácticas áulicas y propender a una educación más justa y liberadora. Además, brindándole prestigio a la iniciativa, durante las jornadas participarán referentes como Silvina Gvirtz, Carlos Skliar, Laura Gari, Liliana Blanco, Marita Reinoso, Néstor Caraza, Adrián Melo, Ivanna Skok, Marí de Leonardis, Mónica Colombara, Laura Benadiba, Néstor Rebecchi, Mariela Jungberg, Victoria Pombo, Gerardo Marchesini, Rosana Merlos, Cárdenas, Analía Mora y Natalia Carnese. También M. Grasso, F. Gonçalves, C. Molina, M. Schoo, M. F. López y M. Ciavattini, Rosalía Pankiv, Noemí Vino, Andrea Córdoba, Carina Reghenzani, Pablo Bana, Paulo Battaglini, Romina Ávalos, C. Guerrero, Mauro de Gregorio, Mariana Gadea, Adriano Junco, Sandra Golan, Ricardo Ravenna, Eduardo Sotelo, Luisina Martínez, Constanza Guerrero, Andrés Suárez y Mercedes Domecq, entre muchos más. “Sentimos un enorme orgullo porque por séptimo año llevamos adelante el Congreso de Educación en Almirante Brown, un espacio de aprendizaje, intercambio de experiencias y también la oportunidad de compartir miradas en relación a los desafíos que presenta la escuela, siempre con el eje de potenciarla y enriquecerla”, remarcó Mariano Cascallares. En ese sentido, invitó a “todos los directivos, docentes e integrantes de la comunidad educativa a que se acerquen a las distintas charlas y que participen de este verdadero hito histórico que se realiza por séptima vez en el distrito”. Esta importante iniciativa, como es habitual, es impulsada por la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología y los interesados e interesadas en asistir podrán hacerlo con una inscripción previa a través de la página: https://www.educacion. brown.gob.ar/ congresoeducacionbrown .

