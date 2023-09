El principal sospechoso del crimen de Barbieri había sido detenido 14 veces

El joven de 29 años detenido como principal sospechoso del crimen del ingeniero civil Mariano Barbieri, asesinado de una puñalada en el pecho el pasado miércoles en los bosques de Palermo, había estado preso hasta mediados de junio pasado en el Penal de Marcos Paz por un caso de violencia de genero, cuando un juez penal, contravencional y de faltas porteño le otorgó la excarcelación. Se trata de Isaías José Suárez, de 29 años, quien de acuerdo a los antecedentes que cuentan en su legajo judicial, estuvo al menos detenido 14 veces y contaba con cuatro condenas desde el 2012, la última cumplida hasta el 13 de junio último, cuando fue liberado por decisión del juzgado de 1a.instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 31 porteño en el marco de una causa de “lesiones leves”. Suárez (29), un hombre en situación de calle que fue detenido el lunes en el Barrio 31 de Retiro por personal de la División Antidrogas Norte y de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad tras un allanamiento y quedó imputado por el homicidio del ingeniero, por el que será indagado en las próximas horas por la jueza Yamile Susana Bernan, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 8. Según las fuentes de la investigación, Suárez tiene vínculos con el delito desde hace al menos 11 años: tenía 14 detenciones todas ellas relacionadas a casos de robos y hurtos, algunos de ellos a mano armada, cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y en el conurbano bonaerense y recibió 4 condenas desde el 2012. El cuchillo que habría usado Suárez para asesinar a Barbieri / Foto Daniel Dabove. Una de las sentencias fue dictada en marzo de 2022, cuando a Suárez le dieron siete meses de prisión de cumplimiento efectivo como autor de un caso de “tentativa de robo” y en el mismo fallo lo declararon “reincidente”. Por esa causa, estuvo detenido entre junio y diciembre del año pasado, cuando recuperó su libertad, dijeron las fuentes. Pero luego quedó nuevamente detenido en el marco de una causa por lesiones en el marco de violencia de género que tuvo como víctima su entonces pareja, y fue alojado en el Complejo Penitenciario Federal 2 de Marcos Paz. El 12 de junio último se fijo la condena en un juicio abreviado de seis meses de prisión, por lo que al tener cumplida la condena, el 13 de junio fue liberado por el juzgado de 1a.instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas número 31 porteño. A su vez, en junio quedó firme el procesamiento dictado en abril de este año por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de Morón por el delito de “daño agravado”. Si bien los pesquisas establecieron que Suárez tenía como último domicilio fijo la localidad de Gran Bourg, partido de Malvinas Argentinas, el trabajo de campo realizado por los detectives de la Policía de la Ciudad establecieron que en los últimos tiempos “rancheaba” con grupos de cartoneros en los alrededores de la Villa 31 de Retiro.

