Sergio Massa: “Habrá hasta Previaje 10 si en octubre y noviembre los argentinos nos dan la oportunidad”

El ministro de Economía y candidato presidencial participó de la presentación de Previaje 5 y apuntó contra aquellos que “dicen que esto es un gasto”. El ministro de Economía Sergio Massa participó de la presentación del PreViaje 5 donde aseguró que esta edición “es parte de un camino” y que la intención es que el programa se extienda, de continuar el oficialismo en el gobierno tras las Elecciones 2023. “Va a haber Previaje 6, 7, 8, 9 y 10 si nosotros seguimos adelante y si en octubre y noviembre los argentinos nos dan la oportunidad”, expresó el candidato presidencial. En ese sentido, Massa, apuntó a los candidatos de la oposición que sostienen que Aerolíneas Argentinas, el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur) y el Programa Previaje son “un gasto”. El ministro destacó el rol de la empresa Aerolíneas Argentinas en el desarrollo del turismo interno en todas las regiones del país, y anunció que se incorporarán a la empresa 12 nuevos aviones Embraer a su flota. “Estamos en un momento especial del país donde estas cosas que tenemos se ponen en juego”, analizó el candidato y e invitó a que los argentinos “defiendan no un proyecto político, sino un proyecto industrial, porque el Turismo es una industria sin chimenea que nos genera casi 650 mil empleos, más de mil millones de dolares por mes de ingresos de divisas, niveles de inversión muy importantes y que ademas nos permite mostrarle a todo el mundo lo que es nuestro país”. Massa también respondió a los que “dicen que somos una sociedad fracasada o un país de mierda” y contrapuso: “Cuándo uno recorre los rincones de la Argentina, ve el talento de los que trabajan en el sector, ve la capacidad de inversión y la creatividad de los empresarios y ve la genialidad de llevar adelante un politica pública en medio de la crisis, permitiendo que 7 millones de argentinos viajen por adentro del pais, uno se da cuenta que tenemos con que salir de la crisis”. Massa, Lammens y Bordet lanzaron PreViaje 5 Sergio Massa y Matías Lammens. Ministerio de Economía El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa; su par de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, lanzaron la quinta edición del programa PreViaje desde la ciudad de Paraná. En esta nueva ocasión, el beneficio será para viajes entre el 29 de septiembre y el 17 de octubre de 2023. De esta manera, se impulsa la demanda para el último fin de semana extralargo del año (del 13 al 16/10, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural). “Los argentinos tenemos río, montaña, playa, valles, tenemos nieve y mar; tenemos con qué promover esta maravillosa industria sin chimenea que es el turismo. Hay 648 mil argentinos y argentinas trabajando en un sector que viene creciendo sistemáticamente desde la salida de la pandemia y no solamente genera empleo y mueve el mercado interno, sino que además es una maravillosa fábrica de dólares por la suma que representa belleza natural, inversión de nuestros empresarios, trabajo calificado de nuestra gente e inversión del Estado. El PreViaje es la decisión del Estado de invertir en una política para promover una actividad económica vital”, aseguró Massa desde el Centro Provincial de Convenciones. “PreViaje es la política pública más importante de la historia del turismo. Nos genera un orgullo enorme porque atravesó la grieta, lo reconocen dirigentes de todos los sectores y las más de siete millones de personas que lo usaron. En el peor momento de la historia del sector, construimos una alianza inquebrantable donde cada uno entendió lo que tenía que hacer: el Estado generó estímulos y así el sector privado pudo invertir”, agregó Lammens y Bordet finalizó: “Anunciar PreViaje en nuestra provincia representa una consolidación de las políticas públicas de turismo que tenemos en Entre Ríos. Hoy los niveles de afluencia turística superan largamente los niveles de 2019. Y esto es fruto de un gran trabajo mancomunado”. Cuáles son los Beneficios de Previaje 5 Al igual que en las anteriores ediciones, se devolverá el 50% de los gastos en crédito para usar en toda la cadena turística del país a quienes compren anticipadamente su escapada. El reintegro será del 70% para personas afiliadas de PAMI. Las compras anticipadas deberán realizarse entre el 1 y el 7 de septiembre o hasta que se consuma el presupuesto destinado a PreViaje 5. Los comprobantes se podrán cargar hasta el 8 de septiembre en www.previaje.gob.ar. El tope de devolución ascenderá a $100.000 por persona. La tarjeta de PreViaje se podrá utilizar tanto en servicios turísticos (agencias de viajes y excursiones, alojamientos, alquiler de autos y equipamiento, gastronomía, transporte aéreo de cabotaje, terrestre de larga distancia y turístico) como en consumos culturales (artesanías, cine, galerías, museos, productos regionales, recitales y teatros) de todo el país hasta el 31 de octubre de 2023. Los prestadores turísticos que participaron de PreViaje 4 no deberán volver a inscribirse en esta edición. Tampoco es necesario que los locales del sector estén registrados en PreViaje para recibir pagos con la tarjeta.

