Cascallares y Fabiani acompañaron mas de 200 familias brownianas en la firma de su escritura

Durante un acto que tuvo lugar en la Casa Municipal de la Cultura, Mariano Cascallares y Juan Fabiani acompañaron en la firma de su escritura a más de doscientas familias de las localidades de Burzaco, Glew, Longchamps, Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco de Asís y San José. En el luga se procedió a la rúbrica de un total de 242 escrituras de las cuales 100 corresponden a la operatoria del Instituto de la Vivienda, 2 al Instituto de la Vivienda Don Orione, y 140 a la Ley N° 10.830. La jornada contó también con la presencia por parte de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, de Natalia Navas; del presidente del Honorable Concejo Deliberante de Almirante Brown, Nicolás Jawtuschenko, y de la subsecretaria de Tierras y Hábitat del Municipio, Rosana Riccieri. “Estamos felices de poder compartir con ustedes un momento tan esperado, porque sabemos lo importante que es este documento para todas las familias de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares que añadió que “ya gestionamos más de 14 mil escrituras para las familias brownianas”. Cascallares también destacó el trabajo articulado del Municipio y de la Escribanía de Gobierno provincial para que cada día sean más los vecinos y vecinas que puedan acceder a su título de propiedad. Cabe señalar que gracias al trabajo mancomunado del Municipio y el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, más familias de Almirante Brown puedan cumplir el sueño de la casa propia, y con sus escrituras obtener la seguridad jurídica de su hogar y así acceder a nuevos derechos. En la ocasión, fueron parte del emotivo acto, familias de Glew, Longchamps, Ministro Rivadavia, Rafael Calzada, San Francisco de Asís, San José, Burzaco y Ministro Rivadavia, quienes se mostraron felices de sentirse dueños de su vivienda y de poder contar con una documentación tan importante. También participaron del acto el secretario de Política Ambiental y Hábitat del Municipio, Ignacio Villaronga y el subsecretario de Gobierno, Mauricio Tomas.

