Cuándo cobro ANSES: jubilados, AUH, desempleo y el resto de las prestaciones del viernes 1 de septiembre

La Administración de Seguridad Social (ANSES) difundió el calendario de pagos de septiembre para jubilados y pensionados, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación por Embarazo (AUE), desempleo y otras prestaciones. Además de las prestaciones habituales, algunos grupos cobrarán bonos extra. En estos tres meses, los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo recibirán un bono de $ 37.000, lo que elevará el monto total a percibir a $ 124.000. La medida forma parte del paquete económico anunciado el domingo último por el ministro de Economía, Sergio Massa. Además, se elevará el reintegro del IVA por las compras que realicen a un tope de $ 18.000, y podrán solicitar créditos de hasta $ 400.000 a un cuarto de la tasa de mercado. Respecto de las fechas de pago del sistema previsional en este periodo, los beneficiarios de pensiones no contributivas cobrarán sus montos a partir de las siguientes fechas en los tres próximos meses: ANSES: Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 1: 11 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2: 12 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 3: 13 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4: 14 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6: 18 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 7: 19 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8: 20 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 9: 21 de septiembre ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 25 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 26 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 27 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre ANSES: Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo DNI terminados en 0: 8 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 1: 11 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2: 12 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 3: 13 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4: 14 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 5: 15 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6: 18 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 7: 19 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8: 20 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 9: 21 de septiembre ANSES: Asignación por Embarazo DNI terminados en 0: 11 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 1: 12 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2: 13 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 3: 14 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4: 15 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 5: 18 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6: 19 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 7: 20 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8: 21 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 9: 22 de septiembre ANSES: Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminados en 0 y 1: 12 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 13 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 14 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 15 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 18 de septiembre ANSES: Asignaciones Pago Único Todas las terminaciones de documentos: 6 de septiembreal 10 de octubre ANSES: Pensiones No Contributivas DNI terminados en 0 y 1: 1 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 4 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 5 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 6 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 7 de septiembre ANSES: Pensiones No Contributivas Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documentos: 8 de septiembreal 10 de octubre ANSES: Desempleo DNI terminados en 0 y 1: 21 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 2 y 3: 22 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 4 y 5: 25 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 6 y 7: 26 de septiembre

de septiembre DNI terminados en 8 y 9: 27 de septiembre

Both comments and pings are currently closed.