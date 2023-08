El Gobierno aplicará multas a las empresas que no paguen el bono anunciado por Massa

La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel ‘Kelly’ Olmos, convocó este martes a los gremios a “acompañar” las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y además les pidió su participación para “identificar a las empresas” que no cumplan con el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores y trabajadoras, al mismo tiempo que adelantó que “se aplicarán multas” para las empresas que no efectivicen estas asignaciones. Olmos también señaló que quienes reciban el beneficio no podrán comprar dólares, al ampliar detalles en declaraciones a diferentes radios sobre la medida que fue apoyada por funcionarios e intendentes y cuestionada desde la oposición. “Las empresas que no paguen tendrán una infracción. Van a tener que pagar -el bono- y encima una multa”, dijo a la radio online Futurock y recordó que existen canales para realizar denuncias anónimas si se verifican casos de incumplimientos por parte de los empresarios. Olmos sostuvo que “es necesario el acompañamiento de los gremios para identificar a las empresas” que incumplen con las medidas anunciadas. “Las críticas de CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa) y demás cámaras o empresarios son legítimas, aunque algunos salen a declarar antes de analizar, por una cuestión de prejuicio”, sostuvo la titular de la cartera laboral en declaraciones formuladas esta mañana a Radio Provincia y a la radio online FutuRöck. Al ser consultada sobre si los trabajadores del sector privado o público que perciban el bono quedarán imposibilitados de comprar dólares, Olmos respondió: “No podrán comprar. En los casos de recursos que pone el Estado, nosotros queremos que esto no vaya a la brecha -cambiaria en el mercado de divisas-, queremos que vaya al consumo“, remarcó en declaraciones con la radio on line Urbana Play. Con respecto a los planteos realizados por intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio (JxC), la ministra de Trabajo insistió con que, desde el Gobierno nacional, invitan a los intendentes a “acompañar la medida”. En el paquete de anuncios realizados por el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) el domingo último se incluye el pago de una suma fija de 60.000 pesos en dos cuotas para trabajadores y trabajadoras del sector público y del privado con ingresos netos menores a los 400.000 pesos. Foto: Fernando Gens. Por otro lado, Olmos consideró que en la Argentina “hay dos proyectos” en pugna que se medirán en las próximas elecciones presidenciales del 22 de octubre: “El proyecto del Gobierno es de la producción y el trabajo. Las dos oposiciones, en cambio, proponen el ajuste con represión como hizo – la candidata a presidenta por JxC- Patricia Bullrich cuando como ministra de Trabajo recortó 13 puntos los salarios”. El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por UxP, Agustín Rossi, afirmó que le “sorprende la falta de solidaridad” manifestada por empresarios ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional y criticó la “hipocresía notable” expresada por los candidatos a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, y de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich. En el Gobierno a los problemas “los enfrentamos y los resolvemos” La directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, destacó este martes que Massa “toma la decisión de llevar adelante una cantidad de medidas de distintos ministerios”, y de esa manera “acompañar el esfuerzo que hacen las familias argentinas para salir adelante”. Foto: Prensa. “Los bolsillos de las familias argentinas están afectados por una devaluación, producto de una decisión que tiene que ver con una Argentina que está endeudada de manera catastrófica, por una decisión política del gobierno anterior”, manifestó la funcionaria en declaraciones a Radio 10. La también candidata a intendenta por el partido bonaerense de General Pueyrredón remarcó que se tratan de “medidas necesarias en un contexto muy complicado”, y que “cada ministerio tiene la obligación de dar cuenta de cómo vamos a hacer para acompañar en este contexto de dificultad”. Y expresó: “Nosotros no negamos los problemas, sino que los enfrentamos y los resolvemos”. En un repaso de las medidas anunciadas en las que la Anses tiene participación, destacó la elevación del refuerzo para 5,1 millones de jubilados que cobran el haber mínimo de $ 27.000 a $ 37.000 para cada mes del trimestre septiembre-noviembre, además de un refuerzo adicional de $ 9.000 para 1,1 millón que percibe la mínima y realizó aportes por 30 años. “Es un refuerzo que no requiere hacer ningún tipo de trámite, lo que estamos haciendo es que ningún jubilado cobre menos de $ 124.460”, precisó, al tiempo que puntualizó el carácter “progresivo” del aumento para aquellos que percibe un haber superior al mínimo pero inferior al doble, que cobrarán la suma necesaria para alcanzar el monto mencionado. También puso de relieve la suba del tope para el reintegro del IVA para compras con tarjetas de débito de $ 4.000 a $ 18.000, y señaló que “si uno gasta toda la jubilación con débito, se le devuelve un 15% de lo que cobró”. Respecto de los créditos de $400.000 para jubilados y pensionados, recordó que “se tramitan con turno, se pueden devolver en 24, 36 o 48 cuotas y la tasa de interés está subsidiada” de un 29% anual. “Es un crédito muy conveniente, cerca de 600.000 jubilados ya accedieron”, resaltó, además de plantear que “por eso el ministro Sergio Massa tomó la decisión de que también lleguen a los trabajadores en actividad”. Raverta explicó que en este último caso “todavía no se puede ir a nuestras oficinas a sacar un turno para este crédito, lo estamos terminando de armar”, ya que “requiere de algunas cuestiones normativas y de sistema”. Al respecto, aclaró que están destinados a “trabajadores en relación de dependencia que no pagan impuesto a las Ganancias, con ingresos de hasta $ 700.000 mensuales”.

Both comments and pings are currently closed.