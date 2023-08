Cascallares encabezó con industriales la mesa de acuerdo y dialogo por la paz social en Brown

Mariano Cascallares encabezó junto a Juan Fabiani un encuentro con dirigentes gremiales y de la Unión Industrial de Almirante Brown, con el objetivo de intercambiar opiniones y generar acuerdos para potenciar el desarrollo y el trabajo. La Mesa de Acuerdo y Diálogo se llevó adelante en la empresa Genrod, ubicada en Luis María Drago N°1365, y tuvo como eje fomentar el trabajo articulado entre el Estado, la Iglesia, las empresas y los sindicatos. En esa línea, Cascallares destacó el "gran compromiso y el trabajo articulado del Estado, la Iglesia, las empresas privadas y los gremios para trabajar coordinadamente en fomentar el desarrollo productivo, los puestos de trabajo y contribuir a la mejora social". Por su parte, uno de los secretarios generales de la CGT Regional de Lomas de Zamora, Sergio Oyhamburú, sostuvo tras la reunión que "en nombre de la CGT Lomas de Zamora con la Unión Industrial de Almirante Brown firmamos el acuerdo por La Paz Social". Y agregó: "Sin grietas trabajaremos juntos por empleo decente y por una Argentina con desarrollo producción y trabajo. Gracias Mariano Cascallares por el compromiso de Almirante Brown". Por parte de las empresas, estuvieron Hugo Abad, de Miguel Abad; Pedro Martín, de Junas; Julio Barbieri, de Barbieri y directivos de la empresa Industrias Guidi, mientras que del Municipio de Almirante Brown el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko, y el secretario de Producción, Empleo y Formación Profesional, Federico Sassone. De la jornada participaron además los delegados regionales del Ministerio de Trabajo bonaerense de Lomas de Zamora, Guido Vaccaro, y de Almirante Brown, Jorge Meletti; como así también el padre Gustavo Oubiñas del Obispado de Lomas de Zamora, y el presidente de la Pastoral Social, Sebastián Zalimben. Finalmente, por parte de los gremios estuvieron el secretario de la UOM de Avellaneda, Daniel Daporta; el presidente de la Comisión Mixta del Sector Industrial Planificado de Almirante Brown, Hernán Pereyra; y el presidente de la Unión Industrial de Almirante Brown, Miguel Rodríguez, entre otras autoridades.

