Celebraron el aniversario de San Francisco de Asís y los 23 años de la llegada del corazón de Don Orione

En una emotiva actividad, Mariano Cascallares y Juan Fabiani encabezaron junto a vecinos e instituciones la celebración de un nuevo aniversario de la localidad de San Francisco de Asís y también los 23 años de la llegada del corazón de San Luis Orione al Pequeño Cottolengo. La jornada se llevó adelante en la flamante Casa de la Cultura “Luis Sandrini”, ubicada en la avenida Eva Perón y Marechal, y comenzó con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino y una acción de gracias por parte del cura párroco de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús, Gustavo Rofi. Luego se hizo una entrega de banderas de ceremonia a la Escuela Secundaria “Santísima Trinidad” a los Centros de Jubilados “8 de Abril Amigos del 90” y “Barrio La Esther”, y también al comedor “Casita de la Hora Feliz”. Posteriormente, en el marco de los 40 años de democracia, se otorgaron libros de actas a las Cooperadoras Escolares de todas las escuelas de la localidad de San Francisco de Asís. En el turno de las palabras, la vicedirectora de la Escuela de Educación Media N°14, Sandra Gavarri, brindó un emotivo discurso en representación de la comunidad y luego el Ballet Chaquipura realizó un show de danza folklórica. “En este día tan especial, celebramos el 23 aniversario de la llegada del corazón de San Luis Orione al Pequeño Cottolengo y también un nuevo cumpleaños de la fundación de esta querida localidad, tan pujante y apasionante, a la que estamos transformando con obras realmente históricas”, remarcó Mariano Cascallares. En este sentido, enumeró “la puesta en valor de espacios públicos, la concreción de importantes obras hidráulicas, de agua potable y cloacas; la creación de la nueva Delegación, del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°33, la refacción y ampliación del CAPS N°12, la instalación de cajeros del Banco Provincia, el nuevo Parque Nacional Don Orione, de la Casa de la Cultura Luis Sandrini y también numerosas obras de pavimentación e instalación de luminarias LED, entre muchas otras”. De la actividad participaron también el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva, y la delegada Mabel Klehb, además de secretarios y secretarias, subsecretarios, concejales, concejalas y consejeros escolares del distrito. También dijeron presente autoridades policiales, bomberos, ex combatientes de Malvinas, establecimientos educativos e instituciones de bien pública, vecinos y vecinas.

