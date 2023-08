Mientras Massa atiende la economía, UxP debate la campaña de cara a octubre

Con Sergio Massa abocado a tiempo completo al Ministerio de Economía, y mientras prepara una batería de iniciativas con impacto directo en el bolsillo para evitar una pérdida mayor del poder adquisitivo, Unión por la Patria (UxP) continúa con los debates sobre las diferentes estrategias que adoptará en esta nueva etapa de la campaña electoral que comenzará formalmente en septiembre, aunque ya comenzó desde lo discursivo con una polarización con las propuestas del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Sergio Massa candidato no tiene lugar en los próximos días”, avisó el titular del Palacio de Hacienda y postulante presidencial tras las PASO del ultimo domingo. Es que debe resolver cuestiones económicas urgentes, tras lo cual la coalición oficialista ajustará un discurso “propositivo” para reencauzar la campaña de cara a las elecciones de octubre. En la agenda de la semana próxima, además de las reuniones con distintos sectores de la economía para acordar precios y el anuncio de un paquete de medidas para los asalariados, los beneficiarios de las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) y los jubilados, Massa tiene planificado un viaje a Washington para encontrarse con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el desembolso de 8 mil millones de dólares. En la noche del viernes, en tanto, ya anunció un acuerdo de precios con supermercados y mayoristas para 52.300 productos de consumo masivo, que incluirá aumentos escalonados del 5% mensual por los próximos 90 días, y otro con con laboratorios nacionales y cooperativos para que no hayan más aumentos de medicamentos hasta el 31 de octubre.

