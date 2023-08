Messi gritó campeón con el Inter Miami en una dramática definición por penales contra Nashville SC

Tras el 1-1 en los 90 minutos, con golazo de Leo incluido, fue 10-9 en los penales y título 43 en la carrera del argentino. Lionel Messi ya es campeón con Inter Miami y logró el título número 43 en su exitosa carrera. Le ganó 10-9 a Nashville SC, de visitante, tras una dramática definición por penales luego de que empataran 1-1 en el tiempo regular. La Pulga se coronó en la Leagues Cup, torneo organizado entre equipos de la Major League Soccer (MLS) y la Liga MX de México. El argentino había marcado el gol en los 90 minutos. Messi campeón con el Inter Miami: necesitó 29 días para festejar en la Leagues Cup El crack argentino metió un golazo, pero no pudo evitar que la final fuera a los penales. En una dramática definición de 22 remates, ganó 10-9 gracias a las atajadas de Callender y sumó su título Nro 43. El comentario final del partido en este link. Martino: “Leo es el mejor del mundo, mayor elogio que ese no hay” “Fue un partido difícil, parejo y muy complicado, en una cancha donde la gente se hace sentir. Llegamos a los penales con mucha paridad también. Nos tocó a nosotros pero también podría haberle tocado a Nashville”, analizó el Tata. 22 jugadores, 22 penales: así fue la eterna definición que consagró a Inter Miami en la Leagues Cup Antonela, Thiago, Mateo y Ciro, presentes en Nashville para festejar el primer título de Leo en Inter Miami Para un cuadrito: el primer trofeo del Inter Miami, de la mano de Lionel Messi Leo con la Leagues Cup entre sus manos. Foto Tim Nwachukwu / Getty Images via AFP Leo con la Leagues Cup entre sus manos. Foto Tim Nwachukwu / Getty Images via AFP El momento especial para David Beckham: su abrazo con Messi tras la consagración El gesto del capitán Messi con el capitán sin brazalete Leo llamó a su compañero DeAndre Yedlin para que lo acompañe a levantar el trofeo de la Leagues Cup y juntos la levanten con el resto de los jugadores del Inter Miami. ¿Y ahora qué? Cómo sigue la agenda de Messi en el Inter Miami Desde su debut en el Inter Miami, el 21 de julio con aquel gol agónico para el triunfo contra Cruz Azul, Leo jugó siete partidos, metió 10 goles y salió campeón en 29 días, un promedio de uno cada cuatro días. Justamente, dentro de 96 horas saldrá otra vez a la cancha en un partido que se va a ver en Argentina sin necesidad de pagar por la MLS Season Pass de Apple TV ni apelar a links clandestinos en la web. Mirá el cronograma. Inter Miami recibe el trofeo de la Leagues Cup Los jugadores suben uno a uno para recibir sus medallas. Leo será el encargado de levantar la copa, como en Qatar. Diga 43: todos los títulos de Messi y el error que explica por qué no superó a Dani Alves. Con la consagración en la Leagues Cup, Leo llegó a los 43 títulos en su carrera y sigue siendo el argentino más ganador de la historia, con 11 trofeos de diferencia sobre Angel Di María, quien suma 32. Es su primera vuelta olímpica en el Inter Miami, que se sumó a las tres en el París Saint Germain, las 34 con el Barcelona y las 5 con Argentina, la última nada menos que en el Mundial de Qatar. La nota completa acá. Lionel Messi, el MVP de la Leagues Cup Mientras que su compañero Callender fue elegido el mejor arquero, los organizadores le dieron a Leo, goleador del torneo con 10 goles en 7 partidos, dos trofeos: como artillero y mejor jugador. Un nuevo festejo en tiempo récord para Messi Leo sigue en estado de gracia. En apenas 29 días logró su primer título con su nuevo club, el Inter Miami, tras una dramática definición por penales contra Nashville SC. Una nueva marca en su carrera porque es el festejo más rápido en clubes. En cambio, su participación en la Sub 23 sigue siendo insuperable, al conquistar la medalla de oro en apenas 16 días. Todos los datos en esta nota. El Geodis Park aclama a Leo: “Messi, Messi” El capitán argentino recibe la ovación en Nashville, donde Inter Miami se coronó campeón de la Leagues Cup, y los abrazos de sus compañeros, que no se le quieren despegar ni un segundo antes de la consagración. Busquets: “Es muy emocionante” “Era justo que igualarán el partido y en los penales era la suerte del campeón. Estoy muy feliz por haber conseguido en apenas un mes nuestro primer título y el del club. El equipo está creciendo a pasos agigantados. Y encima tenemos a Leo que marca la diferencia porque es el mejor del mundo“, analizó el mediocampista español. Como un nene: la alegría de Messi en la celebración de su primer título en Estados Unidos Así se definió el título del Inter de Messi, con Callender como figura Messi, por el aire, para el festejo de su título número 43 Sus nuevos compañeros del Inter de Miami lanzan al cielo al capitán, que celebró en una definición eterna en los penales para quedarse con la Leagues Cup. ¡¡¡INTER MIAMI, CAMPEÓN DE LA LEAGUES CUP!!! Nashville SC 9 – Inter Miami 10. Callender lo esperó a Panicco y atajó el último penal de la eterna serie en la que patearon todos los jugadores. Nashville SC 9 – Inter Miami 10. Callender con fuerza y seguridad convierte y obliga al arquero local. Nashville SC 9 – Inter Miami 9. Shaffelburg, el último de los jugadores de campo, también convierte. Se vienen los arqueros. Nashville SC 8 – Inter Miami 9. Yedlin también asegura. Nashville SC 8 – Inter Miami 8. Davis, en otro penal muy bien ejecutado, asegura el empate del Nashville en la eterna definición. Nashville SC 7 – Inter Miami 8. Ruiz espera que Panicco vaya a su derecha para tirarla al otro lado. Nashville SC 7 – Inter Miami 7. MacNaughton también asegura su remate para mantener al local con chances. Nashville SC 6 – Inter Miami 7. El recién llegado Gómez asegura su tiro al medio en una mala ejecución pero que con suerte se mete. Nashville SC 6 – Inter Miami 6. Lovitz la manda al ángulo izquierdo, en otro golazo de la larga definición de la final de la Leagues Cup. Nashville SC 5 – Inter Miami 6. Jordi Alba, a pura tranquilidad pese a los silbidos, esperó que el arquero eligiera un palo para tirarla al otro. Nashville SC 5 – Inter Miami 5. Moore eligió el mismo lugar que el central de Inter Miami para alargar la definición por penales. Nashville SC 4 – Inter Miami 5. Kryvtsov la clavó en el ángulo izquierdo de Panicco, que eligió ese palo en un tiro inatajable. Nashville SC 4 – Inter Miami 4. Surridge deja con vida al local con un remate preciso que Callender no adivina. Nashville SC 3 – Inter Miami 4. Panicco le tapó a Ulloa y evitó la consagración del Inter Miami con su quinto penal. Nashville SC 3 – Inter Miami 4. Zimmerman la asegura y elige el medio para el cuarto penal del local. Nashville SC 2 – Inter Miami 4. Miller la pega al palo izquierdo de Panicco, que aunque adivina no puede sacar la pelota. Nashville SC 2 – Inter Miami 3. Godoy no espera, elige el remate cruzado y Callender vuela hacia su derecha y ve cómo se le mete la pelota. Nashville SC 1 – Inter Miami 3. Campana, el del gol errado en el final, no falla esta vez esperando que Panicco elija un palo para definir a su derecha. Nashville SC 1 – Inter Miami 2. ¡Atajó Callender! Leal eligió el medio del arco y el arquero esperó y con la rodilla la sacó. Luego, festejó como el Topo Gigio. Nashville SC 1 – Inter Miami 2. Busquets, el segundo en ejecutar, espera la reacción de Panicco y elige el otro lado.

