Las claves del acuerdo de precios con supermercados y mayoristas

Las claves del acuerdo -El ministro de Economía, Sergio Massa, acordó con representantes de los supermercados un tope del 5% mensual por 90 días. – Participan del acuerdo las 31 Cadenas de supermercados minoristas y mayoristas entre las que se encuentran: Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital, Maxiconsumo, entre otros. – Esta estabilización de precios en el sendero del 5% mensual. – Las empresas que acuerden reciben beneficios impositivos. De esta manera, el Estado resigna recaudación para evitar que el incremento de los costos se trasladen a precios. – Las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales. – La Asociación de Supermercados Unidos expresó en un comunicado que se trabajará con las listas de precios que respeten los acuerdos alcanzados en esta nueva etapa. – El objetivo de este entendimiento es evitar que la variación en el tipo de cambio oficial, que responde a una condición del FMI, se traslade a los precios de los productos de consumo masivo impactando negativamente en el bolsillo de todos los argentinos. – Además de beneficios impositivos y ficales se suma un programa de créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de supermercados – Estas negociaciones se realizaron en el marco de la Unidad de Negociación de Acuerdos de Precios.

