Kicillof: “Los problemas no se solucionan con las políticas de derecha”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, el candidato más votado al obtener el 36,39% en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), celebró el resultado y propuso a la población “defender los derechos que peligran no votando para atrás, ni a la derecha” al tiempo que pidió “seguir avanzando derecho al futuro”. “Dictadura nunca más. Somos parte de una sociedad que necesita y ama la democracia”, dijo el mandatario bonaerense ante la militancia al inicio de su discurso en el Complejo C y apuntó que “no es con ajuste, dinamita, ni motosierra como se construye un futuro mejor”, en referencia al libertario Javier Milei. Kicillof -quien alcanzó 4 puntos más que los dos candidatos de Juntos por el Cambio, Néstor Grindetti y Diego Santilli y 13 más que la postulante de La Libertad Avanza, Carolina Píparo- consideró que “los bonaerenses salieron masivamente a elegir su destino” y destacó que “el pueblo habló y eso es siempre una buena noticia”. El economista reconoció que “más allá de la alegría que produce toda la elección, preocupa la caída en la participación de un sector de la sociedad que siente que es lo mismo participar o quedarse en su casa”. En referencia al 66,9% de participación que hubo en el distrito, remarcó que “corresponde interpretar las causas de esa falta de interés” y se comprometió “a involucrar a esos sectores” dado que es preferible que haya “bonaerenses votando críticamente que en silencio quedándose en su casa”. En ese marco, Kicillof rememoró haber nacido durante la última dictadura, planteó que comenzó a militar con la recuperación democrática y aseguró que en su juventud observó “cómo buena parte de la sociedad gritaba ‘que se vayan todos'”. “Gobernamos para fortalecer la democracia, que se respeten los derechos de todas y todos”, prosiguió el gobernador, y remarcó la necesidad de “ser prudentes a la hora de interpretar los resultados” de este domingo. “Desde hoy, nuestra fuerza tiene un candidato a presidente, el mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo en octubre”, remarcó, y felicitó a Sergio Massa, el postulante de Unión por la Patria. Sostuvo que “es un orgullo compartir boleta” con el actual ministro de Economía, expresó que hizo un “trabajo encomiable defendiendo los intereses de la patria, negociando firmemente con el FMI, haciendo lo imposible para evitar la crisis y bancando la parada contra los embates de los especuladores”.

Both comments and pings are currently closed.