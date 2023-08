La Libertad Avanza sorprende en Jujuy y se posiciona como primera fuerza

Escrutados el 74,02% de los votos en Jujuy, La Libertad Avanza (LLA) se imponía por una apreciable diferencia sobre el frente oficialista Cambia Jujuy y Unión por la Patria (UxP) en las principales categorías que compitieron este domingo en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). En la categoría senadores nacionales, La Libertad Avanza obtiene el 33,72% de los sufragios (108.853 votos), le sigue Cambia Jujuy con el 22,99% (74.218 votos) y UxP 21,78% (70.333 votos). En la categoría a Presidente, LLA logra el 40,32% (131.932 votos), Cambia Jujuy 24,12% (78.946%) y UxP 19.99% (65.408 votos). “Vamos a seguir siendo esa barrera que nosotros tenemos con la casta política, en el día a día y con ciudadanía detrás nuestro. Lo hemos logrado, hemos ganado y creo que es algo muy merecido por nuestro trabajo, pero hay que seguir trabajando para mucho más”, expresó Ezequiel Atauche, precandidato a senador nacional en primer término por LAA. Acompañado de otros postulantes y dirigentes de ese espacio político en Jujuy, añadió: “Hoy nuestro plan es ejecutar ese plan que pensamos para el país. Los argentinos se dieron cuenta que somos el único espacio que tiene propuestas claras”. Por el lado del Frente Cambia Jujuy, se esperó con mesura los primeros datos oficiales del escrutinio y cuando la tendencia se hizo notoria, sus referentes con la ausencia del gobernador Gerardo Morales, que fue precandidato presidencial con Horacio Rodríguez Larreta, salieron a reconocer la derrota en las urnas. “El partido de Milei es el que más voto sacó en Jujuy, así como en el país y queremos felicitar a su grupo de trabajo”, expresó el precandidato a senador en primer término Mario Fiad, quien aspira a renovar su mandato. El legislador jujeño sostuvo luego: “Nos referenciamos como la segunda fuerza en esta elección y acá en Jujuy con Cambia por Jujuy” y aseguró: “hemos hecho todos los esfuerzos para poder ganar en Jujuy, le hemos ganado al kirchnerismo y hemos dejado muy lejos a la izquierda provincial”, que se ubicaba en cuarto lugar. UxP disputaba sus candidaturas con un conteo de votos muy reñido entre dos de las tres listas internas: Unidad Renovadora y Unión por Jujuy cuyas referentes son las diputadas nacionales Carolina Moisés y Leila Chaher, ambas aspirantes a ingresar a la Cámara Alta. Esta mediodía, Morales y los principales precandidatos a senadores y diputados nacionales por Jujuy en las PASO, tras emitir su voto, coincidieron en convocar a la población a expresarse en las urnas, en el marco de una jornada electoral que avanza con “normalidad”. Más de 590.000 fueron los jujeños habilitados para votar y elegir entre los candidatos presidenciales y para renovar tres bancas con que cuenta la provincia en el Senado, tres de seis que tiene en Diputados y una del Parlasur. Al cierre de este despacho, la Secretaría Electoral de Jujuy, a cargo Manuel Álvarez del Rivero, no informó cuántos electores habían cumplimentado su voto. “Estábamos viendo bastante participación”, valoró Morales tras emitir su voto este mediodía en el complejo educativo José Hernández, de la capital provincial, y ponderar un desarrollo con “normalidad” de la jornada electoral, tanto en la provincia como el país.

