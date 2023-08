Cascallares “Año tras año va superando nuestra expectativa”

La lista que encabeza Mariano Cascallares se impone cómodamente como en elecciones anteriores. Con 819 mesas escrutadas de las 1370 habilitadas en el distrito, Unión por la Patria logra un 43% sacando una importante ventaja a Emilce Armbruster de La Libertad Avanza de que reunió casi 42.000 votos (24,42%).

Por el lado de Juntos por el Cambio con 21.043 votos,la bullrichista Florencia Retamoso se impone a las dos listas larretistas: la liderada por Agustina Serrano Gómez que sumó 11.606 votos y la de Mario Fuentes que, hasta el momento, acumula 8900 votos.

En dialogo con la prensa el candidato a intendente electo Mariano Cascallares comentó “Comenzamos en el año 2013 y año tras año va superando nuestra expectativa, y va generando muchos nuevos desafíos ” y agregó ” hoy tiempo después podemos ver sueños concretos , es para nosotros una alegría, estos es lo que nos mueve como equipo”

