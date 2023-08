La biblioteca municipal de Brown celebra sus 105 años de vida

La Biblioteca Popular y Municipal Esteban Adrogué celebra este sábado 5 de agosto su 105° aniversario con un encuentro cultural donde se expondrá la importancia de la cultura griega para el desarrollo universal del libro y la literatura. Con entrada libre y gratuita, los vecinos podrán participar de los festejos que tendrán lugar en el edificio ubicado en La Rosa 974 de Adrogué a partir de las 16 horas. La jornada festiva incluirá también un show de danzas griegas a cargo de Daiana Betancor y Mario Koutsoviti, un viaje imaginario por algunas regiones de Grecia con sus bailes típicos y modernos. Además, los asistentes podrán deleitarse con narraciones y una especial referencia al mito griego de la caja de Pandora. “La Biblioteca Esteban Adrogué es una de las instituciones más queridas por nuestra comunidad y también un punto de encuentro para la cultura y sobre todo la literatura universal, un lugar especial para disfrutar de la lectura”, sostuvo Mariano Cascallares, al tiempo que invitó a las familias brownianas a sumarse a los festejos por un nuevo aniverario. Cabe señalar que fue precisamente en Grecia donde el libro y las bibliotecas adoptaron formas que pueden considerarse como antecedentes de las actuales. La escritura alfabética griega permitió generalizar en cierta forma el acceso a la lectura y al libro y que aparecieran, por primera vez, bibliotecas desvinculadas de los templos. Encuentros borgeanos En el mes de su aniversario, la Biblioteca también llevará adelante, cada viernes de agosto, un homenaje a Jorge Luis Borges con cuatro encuentros dedicados a descubrir sus grandes aficiones. Con soporte en sus textos se analizará su pasión por los libros, los tigres, Buenos Aires y Adrogué. Las jornadas, a cargo de la bibliotecaria, María Laura Carrea, tendrán lugar en la sede de la querida institución, a partir de las 17 horas. El cierre del ciclo se realizará con una visita y charla en la Casa Borges, ubicada en Plaza Almirante Brown N° 301, Adrogué. Se informó que para participar no se requiere inscripción previa.

