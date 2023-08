Cristina Fernández recibió a Espinoza y destacó los proyectos de La Matanza

La vicepresidenta Cristina Fernández recibió este jueves en su despacho del Senado al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, y destacó algunos proyectos puestos en marcha en ese municipio como el Polo Científico de Ciudad Evita. “Espinoza vino a mostrarme varios proyectos que tiene en marcha. Me impactó el desarrollo del Polo Científico, Tecnológico y de Innovación Productiva que van a hacer en Ciudad Evita, en un predio de 7 hectáreas junto a los característicos chalets de este barrio creado por el general Perón“, destacó Fernández de Kirchner desde sus redes sociales. La vicepresidenta acompañó la publicación con un video junto a Espinoza, candidato a la reelección en el municipio y quien enfrentará en las PASO por Unión por la Patria (UxP) a la diputada bonaerense Patricia Cubría, del Movimiento Evita. Fernández de Kirchner indicó que el Polo Tecnológico de La Matanza “tendrá un financiamiento de 15 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)”. “Allí las empresas podrán encontrar los servicios del INTI y el Conicet, los científicos y científicas desarrollarán investigaciones aplicadas a la producción y los jóvenes tendrán un espacio para iniciar sus emprendimientos tecnológicos”, destacó. La vicepresidenta consignó además que “en 2020 la Unesco reconoció a La Matanza como ‘Ciudad del Aprendizaje’ por sus políticas de educación”. “Este proyecto profundiza ese camino: una verdadera apuesta al futuro que vinculará la educación, el desarrollo científico y las oportunidades de trabajo para los y las jóvenes emprendedores“, remarcó.

Both comments and pings are currently closed.