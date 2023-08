Llega una nueva expo Luthiers a la UNLa

Los días 25 y 26 de agosto de 14 a 20 horas, se organiza la sexta edición de “Luthiers: Exposición de instrumentos musicales acústicos y eléctricos, equipamiento y accesorios de efectos de producción nacional”, en el edificio José Hernández de nuestra Universidad. Durante las jornadas participarán más de 80 expositores de todo el país, entre los que se encuentran destacados luthiers y fabricantes de instrumentos íntegramente nacionales, y artistas de primer nivel. El evento cuenta con la participación de CAFIM (Cámara Argentina de Fabricantes de Instrumentos musicales), la Asociación Argentina de Luthiers, Argentina Resuena (primer catálogo federal de fabricantes de instrumentos musicales) y red Lutherística.

