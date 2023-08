Massa apuntó a los que “miran la Argentina desde la comodidad de La Recoleta”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, reforzó la campaña federal para las PASO del 13 de agosto con recorridas por las provincias de Mendoza y San Luis, donde convocó a la sociedad a votar en las primarias, y prepara su visita a Córdoba para el jueves próximo. En Mendoza, Massa volvió a contrastar el modelo de “producción y generación de empleo” que representa el oficialismo con la propuesta de “aquellos que miran la Argentina desde la comodidad de las 60 manzanas que van de la Casa Rosada a La Recoleta”, dijo en referencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC). Al encabezar un acto con empresarios vitivinícolas, en una provincia administrada por la oposición, el postulante del peronismo advirtió que en las PASO “se juegan dos miradas de país”, encarnadas, por un lado, por UxP, y por otro por JxC y los liberales de La Libertad Avanza (LLA). Durante una recorrida por la empresa industrial Impsa, Massa volvió a recordar que el multimillonario crédito que el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al Gobierno de Mauricio Macri fue usado por aquella gestión para “financiar fuga de capitales” y no para “rutas, hospitales” o para invertir en empresas. Sergio Massa en Mendoza VER VIDEO Luego se reunió en el Hotel Cóndor de los Andes, de la capital provincial, con productores regionales, para cerrar su visita a esa provincia con un encuentro con jubilados, a quienes convocó especialmente a votar en las PASO. En un acto de corte más intimista, rodeado de jubilados que lo escuchaban, Massa les dijo que pese a que sabe que “muchos no están obligados a ir votar”, la participación electoral es necesaria en este contexto para que ese sector “defienda sus derechos”. Al apelar a su experiencia con el mundo previsional desde su paso por la Anses, donde, dijo, “aprendió a convivir con la realidad de los jubilados”, Massa les pidió a los adultos mayores que lo escuchaban que “vayan a darles la mano” a los desencantados, “abrácenlos y díganles que tienen que ir votar para defender su derecho a los medicamentos, al Previaje, la movilidad jubilatoria, el crédito y a una buena obra social”. “No volvamos atrás, a los que usan a los jubilados como variable de ajuste con el recorte del 13% o cualquier otra trampa económica”, advirtió en referencia al paso por la gestión de la Alianza (1999-2001) de la precandidata presidencial de JxC Patricia Bullrich, entonces ministra de Trabajo. El discurso ante los empresarios y productores. (Foto: Alfredo Ponce) Paralelamente, la mesa de campaña de UxP “Massa Presidente”, que coordina el ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, se reunió en el centro porteño para unificar y coordinar el mensaje electoral para las dos últimas semanas antes de las PASO. En la reunión, que combinó la modalidad presencial y virtual a través de la plataforma Zoom, De Pedro llamó a “fortalecer” las consignas de la coalición y destacó que el “activo” militante “está muy bien y está alto”. El encuentro también contó con la coordinación del reconocido consultor externo catalán Antoni Gutiérrez Rubí, el asesor elegido por Massa en materia de comunicación electoral. Estuvieron referentes de los distintos espacios que conforman UxP como Daniel Scioli, Diego Giuliano, Juliana Di Tullio, Julián Domínguez, Matías Lammens, Federico Achával, Felipe Solá, Germán Martínez y Raúl Jalil, así como Cecilia Moreau, Paula Penacca, Florencia Carignano, Gustavo Melella y Delfina Rossi. Massa fue recibido por una multitud. (Foto: Alfredo Ponce) Mientras tanto, Massa prepara la visita que lo llevará el jueves próximo a Córdoba, una provincia importante no sólo por su caudal electoral (es el segundo distrito del padrón nacional) sino por lo simbólico: está administrada por un peronismo no alineado al kirchnerismo representado por el gobernador saliente y precandidato a presidente, Juan Schiaretti, y por el mandatario electo Martín Llaryora. Schiaretti es la cabeza de una plataforma denominada ‘Hacemos por Nuestro País’ y que cuenta con referentes del peronismo disidente como Hilda “Chiche” Duhalde, Florencio Randazzo y Diego Bossio, entre otros.

