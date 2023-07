Sergio Massa en Merlo: “El Gobierno de Macri nos enterró”

El precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, cerró este domingo un plenario de mujeres del peronismo en la ciudad bonaerense de Merlo Junto al ministro de Economía estuvieron diferentes dirigentes peronistas, como el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el candidato a primer senador, Eduardo “Wado” de Pedro. Durante su discurso, el precandidato volvió a criticar al Gobierno de Mauricio Macri porque “nos endeudó para fugar capitales y nos enterró a los argentinos a futuro” . El Gobierno macrista “pidió plata al Fondo (Monetario) resignando además nuestra soberanía, nuestra identidad patria”, lamentó Massa en un plenario de mujeres peronistas militantes en la ciudad bonaerense de Merlo. Sobre el final de su exposición, el precandidato llamó a las mujeres a “ir casa por casa, barrio por barrio, para abrazar a a aquellos que se desilusionaron ” y convencerlos de votar al oficialismo. Massa dijo que en caso de llegar a la Presidencia seguirá defendiendo el principio del “desarrollo con inclusión, que debe partir de la igualdad de oportunidades y la defensa de los derechos”, y apeló a “la fuerza de nuestras mujeres para ir casa por casa, barrio por barrio, para abrazar a a aquellos que se desilusionaron” y decirles que “asumimos nuestros errores pero vamos a hacer la patria soberana que heredamos de (Juan) Perón, Evita (Perón), Néstor (Kirchner) y Cristina (Kirchner)”. “Hay que terminar con la brecha del 23% de salario que las mujeres cobran menos que los hombres”, indicó el ministro de Economía. En ese sentido, Massa pidió “defender la moratoria previsional”, porque “7 de cada 10 beneficiarios son mujeres víctimas de un mercado de trabajo que las expulsó, que no pudieron aportar porque se dedicaron a las tareas de cuidado”. Y exhortó: “Venimos a invitarlas a defender el sistema de promoción, el 23 por ciento está puesto en la perspectiva de género, los créditos a mujeres monotributistas con subsidios”.

