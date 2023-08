El Gobierno oficializó un aumento para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo

El Gobierno nacional oficializó un aumento en el ingreso para los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo y dispuso que ese incremento pasará a ser la mitad del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), por lo que la prestación aumentará “en lo sucesivo conforme los montos fijados en esa norma”. El Ministerio de Desarrollo Social, que conduce Victoria Tolosa Paz, formalizó la medida a través de resolución 1480 publicada en el Boletín Oficial. En el texto de la norma se establece que “a partir del 1º de julio de 2023, la prestación del Salario Social Complementario (…) corresponderá al cincuenta por ciento (50%) del SMVyM fijado por el Consejo del Salario, la cual se incrementará en lo sucesivo conforme los montos fijados en dicha norma”. El Consejo del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil había acordado el 13 de julio último un aumento del 34% en tres tramos, que llegó a 105.500 pesos este mes, alcanzará los 112.500 en agosto y los 118.000 en septiembre. De esta manera, para agosto, como el SMVyM será de 112.500 pesos, los titulares del programa percibirán $56.250 pesos.

