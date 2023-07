Cascallares acompañó a vecinos e instituciones de Glew en una gran barrileteada

En el Circuito de Ciclismo y Aerobismo “Madre Teresa de Calcuta” de Glew, este sábado Mariano Cascallares acompañó a más de 1500 vecinas y vecinos que participaron de una gran Barrileteada organizada por las instituciones de esa localidad browniana. Cientos de familias se dieron cita en el tradicional espacio para participar de la barrileteada, de la feria de emprendedores y artesanos, y de actividades culturales para grandes y chicos. Entre las instituciones organizadoras y que dijeron “presente”, se encuentran los Bomberos Voluntarios de Glew, el Club Defensores de Glew, la Granja Los Nietos, el Paseo de Artesanos y Emprendedores de la Plaza San Martín, la agrupación folkórica “Danzayta Munany”, el Circo “La Pichicata”, la Fundación Soldi, y la institución local Akoka. “Seguimos acompañando a las instituciones y a las vecinas y los vecinos de nuestro distrito y aprovechamos esta jornada de sábado para dialogar con nuestra gente escuchando sus inquietudes y propuestas para seguir mejorando juntos Glew y sus barrios”, indicó Mariano Cascallares. De la actividad participaron la edil de Almirante Brown Cristina Vilotta y el delegado de Glew, Guillermo Antoniani.

