Edinson Cavani acordó su salida de Valencia y está a un paso de Boca

La posible llegada de Edinson Cavani resuena con fuerza en el mundo Boca hace unas semanas y la novela parece que tendrá un final feliz. Es que el goleador uruguayo está cada vez más cerca de arribar al Xeneize para disputar los octavos de final de la Copa Libertadores. Valencia de España, entidad que ya le avisó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada. Con este panorama, viajará a la Argentina para ultimar los detalles y firmará su contrato con el equipo de la Ribera. Según trascendió en las últimas horas, el delantero uruguayo acordó en buenos términos su salida delentidad que ya le avisó que no lo tendrá en cuenta para la próxima temporada. Con este panorama, viajará a lapara ultimar los detalles y firmará su contrato con el equipo de la Ribera. Se resolvió que Cavani recibirá de parte del Valencia la suma de 1.500.000 dólares por el año que le quedaba por cumplir en su contrato. y de esta manera quedará liberado para negociar con otro club. Por esta razón, Boca ya liberó el cupo de extranjero (con la salida de Óscar Romero) y tiene preparado el contrato para el delantero. Boca tiene tiempo hasta el próximo sábado 29 de julio a las 19 horas para inscribir en Conmebol a los jugadores que disputarán los octavos de final contra Nacional de Uruguay. Sin embargo, existe un plazo extra hasta el lunes 31 de julio para que los equipos puedan presentar los papeles correspondientes en caso de anotar a un jugador que todavía está en negociaciones, como es el caso de Cavani.

