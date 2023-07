Alberto Fernandez recorrió obras históricas en Brown

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto a los ministros Gabriel Katopodis (Obras Públicas); Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial y Hábitat); y Jaime Perczyk (Educación) recorrieron con Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el avance de obras históricas del distrito, entre ellas el Viaducto de Ruta 4 y Rotonda Los Pinos, el campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNAB) y un plan de viviendas en Glew para adultos mayores. La actividad comenzó en la zona de la rotonda Los Pinos, en Burzaco, donde las autoridades junto al ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, supervisaron los trabajos que se están llevando adelante para la creación del Viaducto de 1.206 metros en Ruta 4. Esta histórica obra, cuyos trabajos se concentran actualmente en tareas de excavación en la zona central, se materializa con dos carriles de ida y vuelta con separador central, además de las correspondientes colectoras, dejando la rotonda elevada para los que crucen por la avenida Hipólito Yrigoyen. Este avance permitirá que el transporte y los vehículos circulen a nivel del suelo por Yrigoyen y en forma subterránea por debajo de la Rotonda a lo largo de la Ruta 4, potenciando la circulación en una zona de fuerte congestión vehicular. Las mejoras incluyen, además, trabajos de parquizado y luminarias con tecnología LED en toda la traza. CAMPUS DE LA UNAB Luego, las autoridades se trasladaron hasta el predio de la Quinta Rocca, donde se está concretando la construcción del primer edificio de aulas de la Universidad Nacional Guillermo Brown, cuyos avances están en la etapa final. Allí recorrieron las obras junto al ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, y autoridades de la UNAB, en el moderno edificio que cuenta con 15 aulas distribuidas en dos plantas, en una superficie total de 1.941 metros cuadrados y también visitaron la casona que se está refaccionando y poniendo en valor para que funcione como rectorado. Cabe recordar que en el mismo predio avanzan también a todo ritmo las obras de la nueva estación de trenes intermedia entre las de Burzaco y Longchamps, teniendo como dato histórico que hace más de 100 años que no se generaba una nueva en el distrito. En esa línea Cascallares destacó que “lo que era un sueño, hoy lo estamos haciendo realidad gracias al trabajo y la articulación con el Gobierno Nacional: el campus de nuestra querida Universidad por la que tanto luchamos y que hoy estamos disfrutando con más de 4.000 estudiantes”. VIVIENDAS PARA ADULTOS MAYORES Finalmente, Alberto Fernández, Mariano Cascallares y Juan Fabiani se trasladaron hasta la localidad de Glew, donde fueron recibidos por el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Santiago Maggiotti, para recorrer las obras de viviendas del programa Casa Propia- Casa Activa realizado en articulación con PAMI. La actividad se llevó adelante en este caso en el predio ubicado entre las calles Mazzini y Tapín, en el marco de un proyecto pensado para las y los adultos mayores. En total son 32 las viviendas de uno y dos ambientes que se están construyendo, destinadas a beneficiarios del PAMI que serán adjuntadas por comodato. Esta megaobra de espacio convivencial cuenta también con un Centro de Día PAMI, un salón de usos múltiples, biblioteca, quinchos, una pileta de 20 por 4 metros cubierta y climatizada, un invernadero con huerta, espacios colectivos, consultorios y estacionamiento, entre muchos servicios más. En las distintas actividades dijeron presente también la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; el secretario de Educación Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola: la subsecretaria de Infraestructura, Gabriela Fernández; el subsecretario de Infraestructura Escolar y Arquitectura, Sebastián Vestillero; y el subsecretario de Desarrollo y Planificación Urbana Territorial, Pablo Scibilia, entre otras autoridades.

