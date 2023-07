Junto a Cascallares, Massa elogió el sistema de seguridad de los colectivos de Brown y prometió replicarlo

El ministro de Economía de la Nación y precandidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, recorrió junto a Mariano Cascallares y a Juan Fabiani el Polideportivo de Ministro Rivadavia y luego supervisó en el Centro de Operaciones Municipal (COM) las unidades de las líneas de colectivos locales que tienen instaladas cámaras de seguridad y botones de pánico para cuidar a los vecinos.

En ese marco, Sergio Massa elogió el sistema de seguridad montado por el Municipio de Almirante Brown en todas las unidades de las líneas locales al sostener que “garantiza que la gente viaje segura y el colectivero trabaje tranquilo”, al tiempo que anunció que “nos comprometemos a lograr que en 180 días todos los colectivos tengan este sistema”. La jornada comenzó en el polideportivo ubicado en el cruce de 25 de Mayo y Quiroga, donde Sergio Massa, Cascallares y Fabiani dialogaron con deportistas que realizaban prácticas en distintos sectores del predio, entre ellas natación, atletismo, fútbol, boccia y básquet. En la oportunidad, muchas de las actividades deportivas eran realizadas por personas con discapacidad, quienes practican en el polideportivo una vez por semana diferentes propuestas adaptadas como natación adaptada, atletismo y boccia; básquet, handball, fútbol y rugby sobre silla de ruedas; torball y fútbol 7 PC (parálisis cerebral), entre muchas más. Allí, las autoridades dialogaron con los jóvenes deportistas sobre las distintas actividades y se le entregó a Sergio Massa una camiseta enmarcada. Dijeron presente también el presidente del Instituto Municipal del Deporte, Jonathan Frisa; el director General de Deportes, Juan Crupi; el director de Deporte Adaptado, Gustavo Borro, y la directora del Consejo Asesor para la Inclusión de Personas con Discapacidad, Nora Saporiti. “Siempre es una alegría recibir a nuestro compañero Sergio (Massa). En esta oportunidad recorriendo nuestro querido Polideportivo de Ministro Rivadavia donde se realizan importantes actividades deportivas para todos los vecinos y vecinas de Almirante Brown”, sostuvo Mariano Cascallares, quien agregó que “también visitamos el COM para supervisar el funcionamiento de las cámaras de monitoreo que instalamos en todas las unidades de las líneas locales”. En efecto, a continuación Massa, Cascallares y Fabiani se trasladaron hasta el Centro de Operaciones Municipal (COM) de Burzaco, ubicado en la avenida Monteverde N° 4393, donde recorrieron unidades de las líneas de colectivos locales líneas 501, 505, 506, 510, 514, 515 y 521 que tienen instaladas cámaras de seguridad, en el marco de un sistema de monitoreo que es modelo en toda la Provincia de Buenos Aires. “Actualmente hay instaladas y funcionando más de 1.700 cámaras de monitoreo en todas las líneas de colectivos locales y también en puntos estratégicos de todas las localidades brownianas”, remarcó Cascallares durante la recorrida, quien destacó además otras medidas preventivas importantes en marcha en nuestro distrito, como “las Alarmas Comunitarias, los tótems de seguridad y las Paradas Seguras”. Cabe destacar que en Almirante Brown todas las líneas locales del autotransporte de pasajeros poseen cuatro cámaras de monitoreo, tres en el interior y una en el frente de cada unidad. Además, todos los colectivos de las líneas locales cuentan con botón de pánico incorporado que únicamente puede ser utilizado por el conductor en el caso de una emergencia. Las cámaras de monitoreo de los colectivos están conectadas al COM y justamente cuando un chofer pulsa el botón de pánico, la cámara comienza a ser monitoreada en vivo y cada movimiento queda registrado en los monitores para que el equipo de Seguridad siga la situación y vaya interviniendo. En este caso, acompañaron a las autoridades la secretaria de Prevención y Seguridad Ciudadana, Paula Eichel; la directora General de Tránsito y Transporte, Paola Nancy Fracas; y el asesor ejecutivo, Daniel Raimundo.

