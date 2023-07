Sergio Massa: “Si la policía detiene delincuentes y la Justicia libera, estamos en la nada misma”

El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria puso en marcha la primera etapa de un sistema de alerta automotor para colectivos, con un fuerte mensaje en defensa de las políticas de seguridad para proteger la vida de los ciudadanos y con críticas al Poder Judicial. El ministro de Economía, Sergio Massa, precandidato presidencial de Unión por la Patria, inauguró este lunes un sistema de alerta automotor para colectivos con un fuerte mensaje en defensa de las políticas de seguridad para proteger la vida de los ciudadanos y con críticas al Poder Judicial. “Si la policía detiene delincuentes y la Justicia libera, estamos en la nada misma”, dijo.

