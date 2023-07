El municipio de Almirante Brown inauguró el nuevo “Pasaje de los Artistas”

El Municipio de Almirante Brown inauguró un nuevo espacio destinado a las artes que incluye murales en homenaje a destacados artistas y deportistas de nuestro distrito, además de la puesta en valor de todo el sector con tareas de parquización y el recambio lumínico. Se trata del “Pasaje de los Artistas” que está ubicado en la calle Estrada entre Seguí y Spiro -paralelo a las vías del ferrocarril- y donde se concretaron los trabajos de embellecimiento. De ese modo, las vecinas y los vecinos cuentan con un nuevo espacio público para el disfrute de las familias brownianas, junto a las vías del ferrocarril. “Seguimos realizando obras en todos los rincones de nuestro distrito, tareas de embellecimiento urbano en cada una de las localidades, una política pública que logró posicionarnos como uno de los municipios referentes en cuanto a la cantidad y calidad de murales. Ahora con un nuevo espacio repleto de arte, con destacados artistas y figuras de Almirante Brown, al que sumamos también trabajos de parquización, nuevas veredas y luces LED”, expresó Mariano Cascallares. De la inauguración participó Héctor “El Negro” Enrique, quien felicitó al equipo municipal por la traea realizada y posó junto a su mural y al del otro campeón del mundo browniano: Nicolás Tagliafico. Con la intervención de la Delegación Municipal de Adrogué y del Instituto Municipal de las Culturas, en el lugar se procedió a la construcción de veredas, y la colocación de luminarias con tecnología LED, y se trabajó en tareas de parquización. En tanto, muralistas pintaron en toda la extensión de la calle a numerosos artistas (trece en total) de distintas disciplinas -entre ellos, escritores, músicos e historietistas- que han surgido o vivido en Almirante Brown. También las y los vecinos podrán deleitarse con imágenes de las figuras del fútbol, los campeones del mundo Nicolás Tagliafico y “El Negro” Enrique y la de músicos del rock nacional. Según lo informado desde la Comuna, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, forman parte de los murales, entre otros, Eduardo Mazzitelli (guionista de historietas), Bijou (artista plástica), Caloi (dibujante- historietista), Jorge Luis Borges (escritor), Raúl Soldi (artista plástico), Cosimo Manigrasso (ceramista), Antonio Agri (músico- violinista), Celedonio Flores (poeta), Leopoldo Marechal (escritor), Enio Riccieri (artista plástico), el gran Oscar Rivera (escultor), y Horacio Rocamora (escritor- filósofo). Además, de los reconocidos músicos Luca Prodan, Fabiana Cantilo, Fito Páez y el querido Charly García. Es para destacar que el nuevo espacio fue intervenido artísticamente por los muralistas Eki Besada, Heber Martínez, Gabo Luna y Tin, todos integrantes del Programa de Embellecimiento Urbano del municipio, quienes vienen trabajando en los diferentes barrios para darle vida y color a los muros de Almirante Brown. Participaron también de la inauguración familiares y amigos de las amigas y los amigos homenajeados, junto a vecinos de nuestro distrito.

