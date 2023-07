Finalizan la construcción del nuevo “Caps Libertad” en Don Orione

El Municipio de Almirante Brown informó que la construcción del nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 33 “Libertad” de Don Orione se encuentra en su etapa final, restando únicamente trabajos de pintura y la instalación del mobiliario pertinente para que comience a brindar servicios. El edificio, que se ubica en la intersección de las calles Araujo y Río Diamante, en inmediaciones de la nueva Delegación Municipal de la localidad de San Francisco de Asís, está próximo a inaugurarse, sumándose de esta manera a la red de atención primaria de la Comuna que contará con 33 CAPS, todos nuevos o refaccionados, y con más equipamiento para fortalecer el acceso a la salud de las vecinas y los vecinos de nuestro distrito. El moderno espacio cuenta con cuatro consultorios generales, uno odontológico, uno ginecológico, un vacunatorio, farmacia, zona de depósito y oficinas de administración. Además, de un salón de usos múltiples, sala de espera, y de seis módulos sanitarios, dos de ellos adaptados para personas con discapacidad y los servicios básicos de cloacas, agua, gas y luz. La obra incluye también la construcción de las veredas aledañas. Según lo informado desde el Municipio, que conduce el intendente interino, Juan Fabiani, solo quedan algunos trabajos de pintura para culminar con la obra, además de todo el mobiliario para su funcionamiento. “Seguimos acercando más y mejores servicios a todos nuestros vecinos, ahora con un nuevo CAPS en una zona de gran crecimiento, que favorecerá a la comunidad de los diversos barrios de Don Orione”, subrayó Mariano Cascallares. Por otro lado, cabe señalar que avanzan los trabajos de ampliación y puesta en valor del CAPS N° 12 también de la localidad de San Francisco de Asís. Esta obra tiene un avance del 50 por ciento y se estima podría concluirse antes de fin de año. Dicho centro -ubicado en Carcarañá y la avenida Eva Perón- contará con nuevos consultorios, núcleos sanitarios y oficinas administrativas, y además se realizará una redistribución de usos del edificio existente para un mejor aprovechamiento de los ambientes. También se llevarán adelante trabajos de adecuación de la climatización y de electricidad, entre otros.

