En Brown impulsan el desarrollo de los centros de estudiantes

Mariano Cascallares y el intendente interino de Almirante Brown, Juan Fabiani, participaron de una reunión con jóvenes del Consejo Municipal de Centros de Estudiantes para potenciar el fortalecimiento democrático en los establecimientos educativos del distrito. El encuentro se desarrolló en Casa Municipal y por parte del estudiantado dijeron presente el secretario general de la Escuela Secundaria N°57, Tomás Bordón; las secretarias adjuntas de la Escuela Secundaria N°12, Ariadna López y Camila Barroso; el secretario de actas de la Secundaria N°11, Manuel Solars Franco, y la subsecretaria de actas del Colegio Modelo Mármol, Tatiana Reich. “Estamos muy contentos de recibir a alumnos y alumnas de establecimientos educativos de gestión pública y privada para seguir trabajando en conjunto, siempre con la impronta de mejorar la situación de las escuelas y también fortalecer la participación de los estudiantes en la vida democrática por una educación inclusiva y de mayor calidad”, remarcó Mariano Cascallares. Durante la actividad, se destacaron las más de 100 obras de infraestructura escolar concretadas recientemente en escuelas de Almirante Brown para el inicio del Ciclo Lectivo 2023 y también se intercambiaron puntos de vista y experiencias para seguir fortaleciendo los establecimientos educativos. Cabe destacar que en noviembre del 2022 el Municipio de Almirante Brown junto con el Concejo Deliberante local impulsaron la creación de las ordenanzas N°12.770, relacionada a la Creación y Fortalecimiento de los Centros de Estudiantes, y también la N°12.771, que establece la creación del Consejo Municipal de Centros de Estudiantes para potenciar el fortalecimiento democrático en los establecimientos educativos. De la actividad participaron el presidente del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko; la presidenta del Consejo Escolar, María Marta Silva; el secretario de Educación, Ciencia y Tecnología, Sergio Pianciola, y la concejala referente del área de Juventud, Micaela Ortiz, entre otras autoridades.

