Cascallares recorrió una obra de pavimentación de hormigon y dialogó con los vecinos

Acompañado por el equipo de Infraestructura del Municipio de Almirante Brown y por el Delegado Municipal de San José, Humberto Morelli, Mariano Cascallares recorrió obras de pavimentación y dialogó con vecinos de la mencionada localidad browniana. En efecto, en San José Mariano Cascallares supervisó el avance de los trabajos de pavimentación de ocho cuadras con hormigón de la calle El Cardenal entre Amenedo y Jorge. Se trata de una obra que le dará mayor accesibilidad y conectividad al barrio y a sus habitantes. Especialmente mejorará la comunicación con el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N° 32 del Municipio browniano. “Con Juan Fabiani y con todo el equipo municipal tenemos en marcha en Plan de Obras de Asfalto más importante de la historia de nuestro distrito”, indicó Cascallares para agregar que “hemos avanzamos muchísimo en la conectividad de los barrios con las calles troncales, con establecimientos educativos y con los Centros de Atención Primaria de la Salud” como el de San José. Además. recordó que el pavimento permite el ingreso de ambulancias, de móviles policiales y de todos los servicios que de ese modo se continúan extendiendo en los barrios de nuestro distrito. En la localidad de San José, Mariano Cascallares aprovechó la recorrida para dialogar con las vecinas y los vecinos que se mostraron agradecidos por las obras al tiempo que compartieron sus propuestas e inquietudes para continuar mejorando entre todos el barrio. “Como lo hacemos siempre, seguimos recorriendo las obras en marcha en todas las localidades y dialogando con nuestra gente. Sabemos todo lo que hicimos y también lo que falta; y nuestros vecinos tienen

Both comments and pings are currently closed.